Horoscope du jour Lion du vendredi 12 février 2021

Amour / Couple **

Jusqu’à présent, vous avez réussi à vous construire ensemble et c’est vraiment fantastique. Le plus compliqué maintenant sera de réussir à évoluer ensemble sans s’éloigner. Il est possible que des projets différents vous tiraillent de part et d’autre. Si vous ne réagissez pas, vos vies peuvent rapidement ne plus rien avoir en commun. Ne vous prenez pas la tête, ne focalisez pas sur vos différences, mais sur ce qui vous rapproche.

Amour / Célibataire **

Vous avez eu des déceptions récemment et vous n’avez plus envie pour le moment de vous battre pour trouver votre amoureux. C’est vrai quoi, qu’est ce qu’il est relou à se cacher comme ça! Quand vous allez le trouver, il se peut qu’il se prenne une bonne engueulade pour ne pas s’être montré plus tôt! En attendant ce grand moment, remotivez vous et ne baissez pas les bras. Votre moment viendra.

Travail ****

L’influence de Jupiter sera grande. Organisation et analyse seront vos alliés ce vendredi. Il faudra passer en revu vos prestations de la semaine qui vient de s’écouler pour en tirer des conclusions. Il ne s’agira pas seulement de penser à ce que l’on n’a pas réussi à faire pendant la semaine. Il faudra aussi vous féliciter pour vos réussites. Valoriser vos prestations boostera votre niveau de bien-être et votre productivité.

Bien Être ***

Vous vous dites fatiguée dès que vous ressentez ce délitement intérieur que vous n’arrivez ni à comprendre ni à empêcher. C’est le résultat de conflits inconscients non résolus qui génèrent une anxiété profonde au plus profond de vous. Profitez de l’influence positive de Mercure pour vous remettre d’aplomb et vous débarrasser de cet état de lassitude. Il diminuera lentement dans la journée et s’estompera dans la soirée.

