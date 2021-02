Horoscope du jour Lion du samedi 27 février 2021

Amour / Couple ***

Vous êtes taquine ce week-end ! Arrêtez un peu de chercher à provoquer une réaction émotionnelle de la part de votre bien-aimé. Ces pics mettent votre partenaire sur la défensive. Ils sont rarement mérités et ne font que pousser votre partenaire à vous prouver que vous avez tort. Pluton vous aidera à retrouver l’harmonie et à repartir sur de nouvelles bases.

Amour / Célibataire ***

Vous êtes de nature très aimante, sensible et empathique. Vous savez pardonner beaucoup de choses. Vous avez tendance à chercher trop d’excuses aux personnes pour qui vous craquez. Saturne vous poussera à voir la réalité en face et à vous rendre compte des choses telles qu’elles sont réellement. Vous saurez de quoi il retourne avant la fin du week-end.

Loisir *****

Vous êtes douée pour les arts et la création artistique. Ce week-end, de nouvelles perspectives s’offrent à vous et vous explorerez de nouveaux loisirs. N’ayez pas peur de vous lancer et de démarrer des activités jamais pratiquées jusqu’alors. Vous aurez envie de découvrir de nouvelles façons de vous divertir et il se peut bien que vous finissiez par y prendre goût.

Social ***

Cela fait un moment que les non-dits gangrènent certaines de vos relations avec vos proches. Même s’il vaut mieux jouer cartes sur table et discuter à cœur ouvert, ce week-end ne sera pas le moment idéal pour engager la discussion. Vous saurez laisser passer les remarques acerbes et garder votre calme jusqu’à trouver le moment opportun pour parler concrètement de vos désaccords.

