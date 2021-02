Horoscope du jour Lion du samedi 13 février 2021

Amour / Couple *****

Ce week-end, vous vous montrerez hyper-séductrice. Sexy et entreprenante, vous ferez perdre ses sens à la personne qui partage votre vie. Cet état d’esprit va apporter de l’oxygène à votre couple qui ne s’en portera que mieux. Préparez les choses, offrez-vous une tenue coquine, vaporisez un parfum d’ambiance et changez les draps. Le week-end va être caliente !

Amour / Célibataire *****

La guerrière qui sommeille en vous va se déchaîner. C’est décidé, vous ne resterez plus impuissante devant votre vie qui vous échappe. Vous partez à l’assaut de l’amour. Vous serez une séductrice hors pair et cette prise d’initiative pourrait plaire à plus d’un. Pas de doute, à partir de ce week-end vous ne serez plus célibataire pour longtemps.

Loisir ****

Vous aurez bien du mal à vous motiver à faire des activités à l’extérieur. Vous préférerez rester chez vous dans votre confort quotidien. Vous ne serez pas inactive pour autant et déploierez tout votre dynamisme pour réaliser toutes vos envies. Ce week-end est placé sous le signe de la gourmandise et vous comptez bien y laisser libre cours !

Social ***

L’influence de la lune se fait sentir. Vous aurez bien du mal à démêler vos sentiments vis-à-vis de vos amis et de votre famille. Vous alternerez entre l’envie de les voir pour passer de bons moments et le besoin de rester seule pour vous retrouver. Un conseil : parlez-en franchement avec eux, ils comprendront que vous ayez besoin de tranquillité.

