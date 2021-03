Horoscope du jour Lion du mercredi 3 mars 2021

Amour / Couple *****

L’influence de Mars procure un regain d’énergie à votre relation de couple. Entre deux tempêtes sous la couette, vous partagez des discussions fort constructives qui font peu à peu évoluer votre relation vers quelque chose de plus solide et concret. L’occasion de commencer à envisager des projets d’avenir à deux dans le calme et la sérénité grâce à votre belle complicité amoureuse.

Amour / Célibataire *****

Vous semblez assez satisfaite de votre célibat. Vous redécouvrez les joies de dormir en étoile de mer, de vous enrouler dans votre couette sans devoir la partager, vous évitez les disputes inutiles pour savoir qui a passé l’aspirateur pour la dernière fois… Bref, vous êtes libre et voulez en profiter ! Les rencontres amoureuses ne seront pas pour tout de suite.

Travail *****

Ce milieu de semaine sera très favorable à une évolution de carrière. Et ce serait la suite logique après avoir fourni une telle densité de travail à la sueur de votre front. Vous n’hésitez jamais à rester jusque tard le soir pour clôturer un dossier urgent et êtes toujours là pour vos collègues en cas de besoin. Vous méritez cette promotion !

Bien Être ****

Vous prenez tout à la rigolade et votre bonne humeur est communicative. Il pourra vous arriver n’importe quoi, vous serez tellement reconnaissante du bonheur que la vie vous apporte que vous ne lui tiendrez pas rigueur des petits soucis du quotidien. La vie est une fête et rien ni personne ne vous empêchera de la célébrer à chaque instant !

