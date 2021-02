Horoscope du jour Lion du mercredi 24 février 2021

Amour / Couple **

Votre conjoint ne parviendra pas à calmer votre méfiance. Vous le soupçonnerez de manquer d’honnêteté et n’en démordrez pas ! Vous manquez de confiance en vous et cela en pâti sur la confiance que vous portez à votre conjoint. Reproches et suspicions seront au plat du jour… L’ambiance dans votre couple pourrait connaître une accalmie en début de soirée. Mais rien n’est moins sûre…

Amour / Célibataire **

Vous sentirez votre cœur froid comme une bloc de glace. Emmitouflé de vos préjugés et exigences, il ne pourra s’ouvrir à qui que ce soit… Pourtant, vous aurez un prétendant qui n’attend que ça. Mais votre froideur gèlera toutes ses intentions de séducteur…

Travail ***

Vous pourriez être victime de quelques coups bas de la part d’un collègue aujourd’hui. Ne vous laissez pas avoir, on cherche à vous détourner de vos objectifs. Laissez ces enfantillages de côté pour vous concentrer sur la réalisation de vos projets. Gardez en tête que le crapaud n’atteint pas la blanche colombe !

Bien Être ***

Ne faites pas l’impasse sur le petit-déjeuner au risque de passer la matinée engluée à la machine à café. ll se peut que vous manquiez un peu de tonus du fait de votre alimentation quelque peu déséquilibrée. Rectifiez le tir afin de retrouver la vitalité dont vous manquez.

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :