Horoscope du jour Lion du mercredi 23 janvier 2021

Amour / Couple ***

Votre partenaire ne verra pas d’un bon œil le fait que d’autres hommes (amis ou collègues de travail) soient proches de vous. Il doutera de vous et se montrera plutôt jaloux. Même si cela est infondé, il va falloir faire des compromis pour conserver la stabilité de votre couple. Passez davantage de temps avec votre Jules et rassurez-le, il en a besoin.

Amour / Célibataire ***

Les relations sentimentales vont vous donner des ailes et cela peut vous mener à une stimulante amitié amoureuse. Cependant, gardez la tête froide et ne succombez pas à la première déclaration d’amour enflammée. Et ce, même si c’est un bel hidalgo au regard ténébreux avec une rose dans la bouche ! A la recherche de l’amour, d’accord mais il ne faut pas profiter de votre fragilité.

Travail

Sorry, your forecast is not ready yet. Come back later.

Bien Être

Sorry, your forecast is not ready yet. Come back later.

