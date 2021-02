Horoscope du jour Lion du mercredi 17 février 2021

Amour / Couple ****

Si vous reprochiez à l’élu de votre cœur de n’être pas assez à l’écoute et attentif à vos besoins, ce vendredi, il se rattrapera. Il sera même si prévenant que vous vous demanderez quelle mouche a bien pu le piquer. Mais plus tôt que de vous poser des questions, profitez-en et n’hésitez pas à en abuser, car il ne sera pas tous les jours prêt à se plier en quatre comme aujourd’hui.

Amour / Célibataire ****

Ce vendredi, votre déficit d’amour et d’affection devrait être comblé et vous allez vous rendre compte que la frontière entre l’amour et l’amitié est parfois mince. En effet, la position de Saturne indique qu’un individu de la gent masculine qui vous est déjà proche, va vous confesser ses sentiments. Seront-ils partagés ? Vous seule avez la réponse à cette question.

Travail **

Même si c’est la fin de semaine, ce vendredi, on vous en demande encore beaucoup et même plus que ce que vous pouvez fournir. Mais vous ne dites rien et faites de votre mieux, même si cela vous coûte. Maxime Gorki disait « Quand le travail est un plaisir, la vie est belle. Mais quand il nous est imposé, la vie est un esclavage. ». Fixez peut-être des limites pour ne pas vous laisser exploiter.

Bien Être **

Ce vendredi, il vous manque quelque chose pour être pleinement épanouie. Si les amours vont bien, cela ne vous suffit point. Vous aimeriez aussi connaître la réussite professionnelle et bien d’autres choses. Vous aspirez à plus. Mais peut-être que, pour votre bien-être et votre bonheur, faudrait-il apprendre à vous contenter de ce que vous avez déjà.

