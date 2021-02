Horoscope du jour Lion du mercredi 10 février 2021

Amour / Couple ****

Votre aimé pourrait bien se sentir étonné de la confiance que vous lui portez. Si jusqu’à présent vous aviez tendance à le suspecter pour le moindre retard ou message reçu à une heure tardive, il semble qu’un nouveau cap a été passé. Vous vous sentez aujourd’hui beaucoup plus apaisée. Vous l’aimez, il vous aime. Rien ne pourra vous en faire douter.

Amour / Célibataire ****

Cette nouvelle année pourrait bien s’accompagner d’une jolie rencontre au coin de votre rue. En toute simplicité, il vous plaît et vous lui plaisez. Il vous invite à dîner, ou vous l’invitez. Vous passez une agréable soirée à rire et à savourer de délicieux mets. Vous commencerez même à vous demander si tout n’est pas un peu trop parfait… Pour une fois, laissez votre méfiance de côté !

Travail *****

Mars vous apportera aujourd’hui la dose de confiance en vous qu’il vous manquait. Vous aborderez chaque difficulté avec la plus grande assurance et sérénité. Vous gérez la situation et vos collègues sentent chez vous une grande fiabilité sur laquelle ils n’hésitent pas à compter. Vous vous placerez en leader naturel de votre équipe de travail.

Bien Être ****

Vous commencez à vous inquiéter de votre gourmandise excessive… Pourtant il n’y a aucun souci à se faire. Vous avez le droit de vous accorder de petits écarts de temps en temps. Et si une éventuelle prise de poids vous inquiète, les quelques grammes à perdre disparaîtront aussi vite qu’ils sont apparus à votre prochaine séance de sport !

