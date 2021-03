Horoscope du jour Lion du mardi 9 mars 2021

Amour / Couple **

Le climat est quelque peu tendu avec votre homme aujourd’hui, car une tierce personne est venue jouer les troubles fête et semer la zizanie dans votre couple. Un conseil, restez unis et ne laissez pas les autres s’immiscer dans vos histoires et votre vie privée. En votre moitié et en votre amour, il faut croire, le reste n’est que du vent.

Amour / Célibataire **

Ce mardi, quelque chose vous fait douter. Vous vous demandez si vous avez ce qu’il faut pour trouver l’âme sœur. Vous craignez qu’aucun homme ne vous accepte tel que vous êtes. Broyer du noir n’apportera aucune réponse à vos questions et ne vous donnera pas non plus de certitude. L’homme qu’il vous faut est là quelque part, laissez-lui le temps de trouver le chemin de votre cœur.

Travail ***

Ce mardi ne s’annonce pas de tout repos. Vous croulez sous le travail à tel point que vous avez le sentiment de suffoquer. Les choses viennent s’accumuler et vous vous sentez quelque peu dépassée. Victor Hugo disait : « La racine du travail est parfois amère, mais la saveur de ses fruits est toujours exquise ». Aussi tenez bon, ce n’est qu’un mauvais moment à passer.

Bien Être **

Les autres ont sur vous beaucoup trop d’influence et elle n’est pas toujours bonne. Aujourd’hui, il serait peut-être plus judicieux de vous fier à votre instinct. Ayez confiance en vous et ne cherchez pas constamment l’avis et l’approbation des autres. Vous êtes tout à fait capable de prendre les bonnes décisions qui s’imposent.

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :