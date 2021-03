Horoscope du jour Lion du mardi 16 mars 2021

Amour / Couple **

Les malentendus sont une vraie plaie. Ils créent des disputes là il ne devrait même pas y en avoir! Pour les éviter, commencer par bien communiquer avec votre amoureux. Ne laissez aucune place au doute quand vous échangez sur des sujets importants. L’influence de Jupiter sera importante et jouera contre vous. Pensez aussi à le rassurer et à exprimer votre amour.

Amour / Célibataire **

La tête penchée vers le sol, le regard dans le vide, prise dans votre quotidien, vous ne faites plus attention aux gens qui vous entourent. Relevez donc un peu le bout de votre nez: vous pourriez bien croiser le regard d’un homme rempli de bonnes intentions à votre égard. Cela illuminera vos sombres réflexions et vous pourriez bien pousser le jeu un peu plus loin si vous vous risquiez à répondre d’un sourire. Laissez vous emporter… sans résistance.

Travail ****

Trouvez un mentor, ce ne sera pas forcément une personne influente mais quelqu’un qui peut vous aider à apprendre. Cette personne vous donnera ce qu’il vous manque pour avancer. Ne voyez pas vos collègues comme des concurrents et comme des équipiers. Reconnaissez leurs contributions, que ceux soient celles des collègues ou des subalternes. Vous pouvez apprendre de quiconque, même de personnes auxquelles vous ne vous attendriez pas.

Bien Être ****

Nous sommes tous susceptibles de présenter un jour une hypersensibilité, une allergie à quelque chose. Aujourd’hui évitez de vous mettre en contact avec les allergènes les plus célèbres comme les acariens, la pollution ou le pollen. Les allergies peuvent démarrer à n’importe quel moment de votre vie et ce serait dommage que ça commence aujourd’hui! Les répercussions seraient tout de même assez gênantes dans votre vie.

