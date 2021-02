Horoscope du jour Lion du mardi 16 février 2021

Amour / Couple *****

Ce mardi, vous arrêtez d’anticiper et de penser à demain pour profiter pleinement de l’instant présent avec votre âme sœur. L’élu de votre cœur appréciera votre spontanéité ainsi que toute l’attention que vous lui accorderez. Il est bon parfois de ne pas se prendre la tête et d’arrêter de faire des projets.

Amour / Célibataire *****

Ce mardi vous êtes l’illustration de cette phrase de Antonella Verdiani « Se libérer de la peur, c’est le premier pas, la clef du changement ». Vous laissez de côté vos craintes pour oser aller au-devant de l’amour et votre assurance ne laissera pas ces messieurs indifférents. Peut-être même qu’aujourd’hui, vous trouverez un prétendant.

Travail *****

Qui a dit que le travail ne pouvait pas rimer avec plaisir ? En ce début de semaine, vous joignez l’utile à l’agréable. Vous vous investissez de bon cœur et cela est fortement apprécié par vos supérieurs. La reconnaissance que vous recevrez vous encouragera à continuer sur ce chemin pour aller encore et toujours plus loin.

Bien Être ***

Petit coup de fatigue ce mardi, car vous n’arrivez pas à rester sans rien faire. Vous êtes très active et vous avez toujours quelque chose sur le feu. Ce n’est pas parce que vous vous asseyez deux secondes que vous êtes inutile et bonne à rien. Tous vos objectifs peuvent bien attendre 5 minutes, vous ne croyez pas ? Reposez-vous !

