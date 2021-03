Horoscope du jour Lion du lundi 8 mars 2021

Amour / Couple *****

Vous serez d’humeur légère et amoureuse avec votre conjoint. Vous babillerez autour de lui comme une enfant, lui confiant tout ce qui vous passe par la tête. Cette tendance très volubile et insouciante le fera sourire et il vous regardera avec affection. Lui qui à du mal à extérioriser ses sentiments sera admiratif de voir avec quelle sincérité désarmante vous parlez de vos états d’âme. Une journée très complice.

Amour / Célibataire *****

La journée vous fera faire de multiples rencontres et vous pourriez tomber sous le charme d’un homme plus jeune que vous. Au diable les conventions s’il vous invite à boire un verre ! Vous vous sentirez tellement flattée et excitée que vous aurez tendance à trop parler. Mais loin de le saouler, vous n’en serez que plus attirante. Vénus vous accompagne dans cette aventure !

Travail ****

Vous serez tellement radieuse et avenante aujourd’hui qu’un collègue pourrait en profiter pour tenter sa chance auprès de vous. Essayez de faire diversion par l’humour plutôt que d’opter pour la franchise trop abrupte. Surtout si vous le côtoyez tous les jours. Vous serez toujours à temps d’être plus cash s’il insistait trop lourdement.

Bien Être *****

Vous serez en mode « peace and love » aujourd’hui. Avec l’envie de partager votre enthousiasme et votre bonne humeur avec tout le monde. Vous redonnerez même le sourire à cette collègue déprimée ou à votre ado qui en marre de tout. Il y a des jours comme cela où votre gaieté est communicative. Vous avez besoin de rendre vos proches heureux et cette fois ce ne sera pas feint.

