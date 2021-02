Horoscope du jour Lion du lundi 8 février 2021

Amour / Couple ****

Qu’importe qu’autour de vous se déchaîne la tempête ou qu’une tornade vienne tout emporter, car il « n’a qu’à ouvrir l’espace de ses bras pour tout reconstruire ». Il est l’artisan de votre bonheur et vous ne jurez que par lui. Mais dans votre petite bulle, il y a quand même un bémol. Ne seriez-vous pas devenue trop dépendante de lui ?

Amour / Célibataire ****

En ce début de semaine, vous vous démarquez par votre originalité et dans vos filets, ces messieurs pourraient bien se laisser attraper. C’est plaisant de plaire et vous ne vous lassez pas de vous faire désirer. Veillez tout de même à ne pas trop les faire patienter au risque de passer à côté de celui qui pourrait kidnapper votre cœur.

Travail *****

Goutte à goutte l’eau creuse la pierre. Vous avez avancé doucement, mais sûrement sur la voie du succès. Aujourd’hui en regardant derrière, vous vous rendez compte de tout ce que vous avez accompli et vous pouvez être fière de vous. Vous êtes devenue indispensable et très sollicitée. Vous n’avez bien sûr, pas l’intention d’en rester là.

Bien Être **

Ce lundi, une personne qui est importante à vos yeux vous blesse et vous cause du tort. Vous n’avez pas l’esprit tranquille et ce qui touche à l’esprit affecte le corps aussi. Résultat vous n’avez ni la forme, ni le moral, mais heureusement, il y a d’autres personnes pour vous soutenir. Et puis, pour vous consolez, sachez que le mal retourne à celui qui l’a fait.

