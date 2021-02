Horoscope du jour Lion du lundi 22 février 2021

Amour / Couple ****

Vous franchissez une étape importante qui renforce vos liens et décuple vos sentiments qui étaient pourtant déjà très forts. Vous concrétisez des projets et vous bâtissez ensemble un avenir sans nuage, ni tempête. Un avenir dont les piliers solides seraient la famille, la confiance et l’amour encore et toujours.

Amour / Célibataire ****

Vous attaquez cette semaine du bon pied et vous avez décidé que votre longue période de célibat avait assez duré. Pour y remédier, grâce à Vénus, vous aurez la chance de votre côté, mais il faudra quand même y mettre un peu du vôtre. Pour attirer les prétendants, n’ayez pas peur de mettre vos atouts en avant.

Travail *****

Pour vous, ce lundi démarre sur les chapeaux de roues ! Grâce à un succès inattendu sur quelque chose que vous avez entrepris récemment, vous gagnez en estime de vous-même et vous osez vous imposer. Vous avez le sentiment d’avoir trouvé votre place et tel un papillon sortant enfin de sa chrysalide, vous vous épanouissez.

Bien Être *****

Votre bonne hygiène de vie vous réussit. Vous êtes pétillante et rayonnante. On vous fait de nombreux compliments, sur votre teint, votre forme, vos cheveux… Même si toute cette attention est loin de vous déplaire, veillez tout de même à ne pas laisser vos chevilles enfler au risque de ne plus pouvoir enlever vos chaussures.

