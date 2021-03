Horoscope du jour Lion du lundi 15 mars 2021

Amour / Couple ****

Joie et bonne humeur définiront parfaitement ce lundi et c’est bien sûr grâce à lui. Quoi que vous décidiez, quel que soit le chemin que vous choisissiez d’emprunter, il est là pour vous épauler et vous encourager. Vous êtes sur la même longueur d’onde et en parfaite osmose. N’oubliez pas de lui rendre la pareille, car après tout, il l’a bien mérité.

Amour / Célibataire ****

C’est décidé, vous commencez cette semaine en prenant de bonnes résolutions. La première étant de ne plus vous prendre la tête pour trouver l’amour avec un grand A. Finit de faire des plans sur la comète. Vous allez laisser du temps au temps et cela vous soulage. C’est une très bonne attitude à adopter. Les choses arriveront quand elles arriveront.

Travail ****

Pour vous, ce lundi démarrera très fort. Votre hiérarchie vous a à la bonne et vous fera une proposition inattendue et alléchante que vous ne pourrez refuser. Ne craignez pas de ne pas pouvoir assumer vos toutes nouvelles responsabilités. Vous avez en vous tous les outils nécessaires pour réussir. Voyez ce que les autres voient en vous.

Bien Être ****

Il n’y a pas de mystère, le bien-être passe d’abord dans l’assiette. Aussi, vous décidez d’adopter de meilleures habitudes alimentaires sans pour autant vous priver. Vous délaissez les plats surgelés pour vous mettre à cuisiner. Passer derrière les fourneaux sera aussi bon pour votre corps que votre esprit et qui sait, l’un de vos talents cachés va peut-être se révéler.

