Horoscope du jour Lion du lundi 15 février 2021

Amour / Couple *****

Votre homme pense que vous êtes très attirante quand vous êtes habillée de rouge. Ne lui gâcher pas ce petit plaisir qui ne vous coûte rien! N’hésitez pas aussi à le rire, votre homme en a bien besoin en ce lundi de reprise. Il sera charmé par votre humour. Si les blagues ne sont pas votre fort, emmenez-le voir des spectacles comiques ou des shows d’improvisations.

Amour / Célibataire *****

Vous avez du mal à savoir quel homme est le bon pour vous. Celui qui vous aidera à vous épanouir au lieu de vous faire pleurer. Vénus mettra sur votre route une personne qui vous aidera à y voir plus clair dans votre vie sentimental. Elle vous aidera à terme à choisir le bon partenaire quand vous serez prête.

Travail ****

Vous aurez dès lundi de bonnes opportunités de croissance, à condition de garder en tête vos objectifs et de ne pas vous laisser perturber. Vous êtes un peu ambitieuse et c’est bien. Vous serez satisfaite de vos affaires aujourd’hui. Cela peut être stressant parfois, mais vous serez en contrôle de la situation. Peut-être même que tout le travail dur effectué dans le passé va porter ses fruits ce lundi!

Bien Être ***

Surveillez bien votre quotidien. Ne sous estimez pas la puissance des distractions qui vous entourent à chaque instant. Que ce soit la télévision ou la musique, l’omniprésence du bruit et du son est à deux doigts de déséquilibrer votre bonne énergie pour de bon. Pour pouvoir vous recentrer tranquillement, prenez le temps ce soir de vous reposer dans le calme, sans agitation, sans bruit et avec un bon livre par exemple. Les activités créatrices comme la peinture seront parfaites aussi. Laissez entrer dans votre vie le calme et la douceur. 🙂

