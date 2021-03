Horoscope du jour Lion du lundi 1 mars 2021

Amour / Couple ****

Vous aimez communiquer et qu’il n’y ait pas de secrets entre vous et votre compagnon. D’ailleurs vous avez raison car c’est la base de toute relation saine et durable. Depuis le début de votre histoire, sans même le faire exprès, vous avez toujours su mettre à l’aise votre partenaire. Aujourd’hui, il vous surprendra en se dévoilant à vous un peu plus. Mais aurez vous vraiment envie d’écouter ce qu’il a à vous révéler?

Amour / Célibataire ****

Il y a des femmes célibataires qui ont du mal à trouver un partenaire car elles rechignent à faire des activités et manquent de motivation en général. Ce n’est clairement pas votre cas! Toujours à l’affût d’une activité de loisir, vous n’hésitez pas à vous bouger les fesses pour faire de votre quotidien une vie pétillante. Aujourd’hui notamment les hommes remarqueront votre enthousiasme. N’attendez plus et abordez les!

Travail *****

Sans vous, la journée d’aujourd’hui se passerait bien différemment. Vous êtes un élément indispensable au bon fonctionnement de votre entreprise. Vous avez tendance à vous sous estimer et penser que bien des personnes pourraient vous remplacer. Mais il se trouve que vous apportez une touche unique à votre tâche professionnel. Vos clients et vos collègues sauront vous remercier aujourd’hui pour votre investissement.

Bien Être ****

Prendre du recul sur votre et votre situation, c’est exactement ce qu’il vous manque aujourd’hui. Vous vous installerez confortablement dans un lieu calme et commencerez une petite méditation. Pas besoin d’être une experte ou d’être une initiée. Posez vous simplement quelques questions en commençant par vous demander si vous êtes heureuse et si non pourquoi. Puis quels sont vos rêves et vos vrais projets de vie. Les réponses vous surprendront.

