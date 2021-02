Horoscope du jour Lion du jeudi 18 février 2021

Amour / Couple ****

Des agacements avec votre conjoint pourraient surgir dès le lever, pour des broutilles. À moins que ce ne soit juste une envie de vous quereller de bon matin pour démarrer au taquet… Seriez-vous parfois un peu de mauvaise foi ? 😊 Qu’à cela ne tienne, vous retombez toujours sur vos pattes avec une facilité déconcertante. Ni vu ni connu vous l’embrouillerez comme personne pour pouvoir mieux le retrouver ensuite. C’est votre mode de fonctionnement.

Amour / Célibataire ****

Cet homme sur qui vous avez des vues depuis un certain temps, allez-vous enfin lui montrer qu’il vous plaît. Ce jeudi se prête tout particulièrement à des confidences délicates. Soyez sincère et naturelle, n’essayez pas de paraître une autre. Lancez-vous finement si vous avez des doutes sur la réciprocité de cette attirance. Mais qui ne tente rien n’a rien…

Travail ****

Vous aurez tendance à manquer de concentration au travail ce qui vous rendra moins efficace que d’habitude. Vous risquez d’accumuler du retard par distraction. Mais votre bonne humeur compensera largement ce petit coup de mou. Vous serez un vrai rayon de soleil pour vos collègues ou vos clients. Votre fraîcheur et votre spontanéité sont une cure de jouvence pour les autres.

Bien Être ****

Vous accumulez un peu de fatigue depuis le début de la semaine mais c’est parce que vous n’écoutez pas les signes de votre corps. Forcez-vous à vous coucher plus tôt pour avoir un vrai sommeil réparateur. Et pensez à boire de l’eau si vous avez tendance à faire des repas trop copieux et à abuser de sodas et de café. Un jus de citron dans un verre d’eau tiède de bon matin vous permettra d’éliminer les toxines accumulées.

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :