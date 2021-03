Horoscope du jour Lion du jeudi 11 mars 2021

Amour / Couple *****

De quoi aurez-vous envie aujourd’hui ? D’attiser le regard incandescent de votre partenaire en provoquant son désir ou au contraire préférez-vous retrouver dans ses yeux romantisme et tendresse. Quelle que soit votre humeur, vous saurez parfaitement entretenir votre complicité conjugale par le désir ou la tendresse. Voire les deux… 😉

Amour / Célibataire *****

Alors que vous n’aviez rien prévu en la matière aujourd’hui, vous avez de fortes chances d’échanger avec un homme que vous pourriez envisager comme prétendant potentiel. Ne sautez pas sur le bifteck de suite 😉, prenez le temps de le connaître pour ne pas retomber dans les mêmes travers que jadis. Découvrez-le sans précipitation et savourez le jeu de la séduction qui s’installe…

Travail ***

Avez-vous osé prendre quelques risques aujourd’hui ? Votre besoin de discrétion et de sécurité ne met pas tout votre potentiel en valeur. Vous êtes une employée modèle mais parfois vous avez le sentiment d’être invisible. C’est parce-que vous manquez de confiance en vous et avez peur de l’échec. Prenez les éventuels échecs comme une force, une façon d’avancer et de vous construire. Quand vous aurez compris cela, vous oserez prendre des risques.

Bien Être ***

Avec votre entourage vous êtes parfaitement à l’aise mais c’est le contact des autres qui vous fait vous renfermer dans votre coquille. N’ayez pas peur du regard des autres et de leur jugement. Vous auriez besoin d’une activité physique pour décrisper votre corps et apaiser votre esprit. Pourquoi ne pas essayer la zumba par exemple ? C’est intense et ludique et ça donne la pêche ! 😊

