Horoscope du jour Lion du jeudi 11 février 2021

Amour / Couple **

Ces temps-ci vous ne passez pas beaucoup de temps avec votre aimé. Et cette journée ne fera pas exception. Vos horaires sont décalés et il est rare que vous trouviez un moment pour vous retrouver. Sans vous en rendre compte, vous êtes peu à peu en train de vous éloigner… Réagissez !

Amour / Célibataire **

Aujourd’hui vous compenserez l’absence de l’amour d’un aimé par des tonnes et des tonnes de barres chocolatées… Votre prince charmant met beaucoup trop de temps à arriver et vous perdez patience. Alors pourquoi ne pas l’attendre en mangeant tout ce que vous trouvez…FAUSSE BONNE IDEE ! Où pensez-vous aller en passant votre journée à tout dévorer ?!?

Travail ***

Vos collaborateurs vous feront comprendre que votre rythme de travail leur semble ralenti ces derniers temps. Sauf que vous ne manquerez pas de leur rappeler la charge de travail qui vous incombe en ce jeudi. Ah ils vous trouvent trop empotée ? Et bien qu’ils prennent vos dossiers et on en reparlera après !

Bien Être ***

Comme on dit, il faut se méfier de l’eau qui dort. Oui, vous êtes calme et détendue. Mais vous avez aussi vos limites. Même si certains essaieront de vous faire sortir de vos gonds, vous ne leur donnerez pas ce plaisir. Conservez votre calme et évitez d’accorder trop d’importance aux personnes négatives. Comme le disait Einstein, elles ont un problème pour chaque solution !

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :