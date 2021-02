Horoscope du jour Lion du dimanche 28 février 2021

Amour / Couple ****

L’amour est omniprésent dans votre foyer. Votre conjoint sera aux petits soins avec vous et il n’est pas impossible que vous retombiez amoureux comme au premier jour. Soyez cependant vigilante à ne pas vous endormir sur vos lauriers, car l’amour c’est dans les deux sens. Les petites attentions de chéri-chéri doivent lui être rendues sous peine de disparaître dans un avenir proche.

Amour / Célibataire ****

Ce week-end, les astres sont avec vous. Vous risquez bien de faire une nouvelle rencontre capitale. Vous allez être éblouie par cette personne qui va immédiatement susciter votre admiration. Attention à ne pas trop vous sous-estimer, car votre nouvelle cible est totalement à votre portée. Il faut juste que vous vous montriez suffisamment conquérante pour lui taper dans l’œil !

Loisir ***

Ce week-end, vous serez plus motivée pour les loisirs et les sorties que pour faire du sport. Mais gare aux soucis financiers ! Le cinéma et les visites ont un coût et vos envies risquent bien d’être freinées par celui-ci ! Ce serait dommage d’être frustrée par des préoccupations aussi matérielles. Commencez dès maintenant à vous concocter un bon plan de secours !

Social *****

Votre maturité et votre tolérance vis-à-vis de votre entourage feront de vous une compagnie recherchée ce week-end. Tantôt confidente, tantôt partenaire de jeu, les occasions de sociabiliser seront diverses et variées. Profitez de ces bons moments en famille, entre amis, peut-être même entre collègues. Et qui sait ? Ces derniers pourraient bien finir par devenir de vrais amis sur qui compter.

