Horoscope du jour, jeudi 31 décembre: prédictions sur l’amour, le travail et l’argent

Est-ce aujourd’hui le jour désigné pour parler à «cette» personne? Est-ce une bonne journée pour résoudre de vieux problèmes ou pour renouer avec une vieille connaissance? Votre travail se déroulera-t-il bien aujourd’hui? Recevrez-vous des nouvelles gratifiantes? Découvrez comment sera votre journée 31 décembre selon votre horoscope, mais si vous préférez savoir comment cela se passera tout au long de la semaine, vous pouvez également le consulter à EL ESPAÑOL.

BÉLIER

Aujourd’hui sera un jour pour être une personne conciliante et apaisante, car l’environnement peut être un peu tendu et il ne faut donc pas se laisser emporter par des incongruités. Évitez de mêler vie privée et vie professionnelle, car les deux ne sont pas compatibles. Et il vaudra bien mieux changer vos attitudes selon que vous êtes dans un environnement ou dans un autre.

AMOUR: Aujourd’hui sera une journée très agréable dans vos relations, en particulier avec votre partenaire, car vous sentirez que votre façon de parler est douce et aimante. Et c’est très avantageux pour traiter avec les autres.

EMPLOI: Vous êtes à un moment où il est nécessaire de changer de cap sur certains aspects. Et analysez calmement comment vous allez tout canaliser, à partir de maintenant.

CHANGEMENTS: Vous remarquerez que vous terminez l’année avec de bonnes perspectives dans tout ce que vous avez fait. Et, en plus, vous aurez laissé sur les autres une bonne impression de votre «bon travail». Et de votre talent. Plus d’informations…

TAUREAU

Ce jour-là, ils seront de mauvaise humeur. Et vous ne vous sentirez pas à l’aise avec la vie que vous avez. Vous devrez alors être très prudent. De plus, vous devriez essayer de faire des activités agréables telles que chanter ou danser. Ou peut-être du sport ou écouter de la musique. Depuis ces activités faciliteront votre joie et votre état émotionnel.

AMOUR: Aujourd’hui, la fortune de la déesse favorise les contacts et les appels amicaux qui peuvent être utilisés pour éliminer les réticences et les «mauvaises vibrations» d’autres temps. Et, de cette manière, vous pouvez conclure des accords positifs.

EMPLOI: Ce sera une journée plus agréable qui vous aidera à vous organiser de manière plus confiante et aussi très positive, pour réaliser vos plans et tout ce que vous projetez dans votre vie.

CHANGEMENTS: Ce que vous avez en tête de réaliser sera très positif, car cela augmentera votre façon de voir la vie et changera votre perception de la façon dont vous commencez à tout voir à partir de maintenant. Plus d’informations…

GÉMEAUX

Aujourd’hui, votre défi dans votre vie devra équilibrer votre idéal et votre émotion. Parce que les deux sont différents. Et c’est pourquoi vous devez les équilibrer. Et élaborez-les d’une manière qui soit plus bénéfique pour tous et qui sera donc plus chanceuse. Vous connaissez vos compétences, mais vous devez les adapter à ces temps où tout «court plus vite que le vent».

AMOUR: Aujourd’hui sera une journée agréable, car tout ce que vous avez distribué aux autres vous reviendra, sous la forme de différents cadeaux et d’événements inattendus qui rempliront votre vie de nouveautés.

EMPLOI: Il est très important de maintenir les illusions de tout le monde autour de vous. car avec eux, vous vous sentirez heureux. Et vous savez: si vous êtes en harmonie, ce sera un retour bio avec les autres.

CHANGEMENTS: C’est un temps pour voyager, mais pas physiquement mais grâce à votre imagination et à l’intériorisation de ce que vous pouvez réaliser dans des états de relaxation et de méditation. Plus d’informations…

CANCER

En ce jour, vous devez approfondir à travers la rencontre avec vous, procéder à l’intériorisation. Tout comme un dialogue interne, nous trouverons vos nouveaux objectifs pour la nouvelle année qui est sur le point de commencer. Votre sensibilité a été très marquée, nous tenons à vous le dire avec beaucoup d’intuition, c’est ce qui vous guide en interne à tout moment.

AMOUR: Votre patience et votre intensité d’affection vous aideront beaucoup en ce jour où la tranquillité et une grande harmonie sont nécessaires. Vous devez donc être comme le chef d’orchestre qui met de l’ordre et organise tout le monde.

EMPLOI: Votre responsabilité augmente votre volonté et en même temps vous semez beaucoup d’amour. Ceci est idéal pour tout ce que vous avez à faire, car toutes vos compétences sont réunies.

CHANGEMENTS: C’est le moment de changer votre échelle de valeurs. Cela vous aidera à réévaluer ce qui est important. Et, de cette façon, tout s’écoulera plus calmement et calmement. Plus d’informations…

Lion

Aujourd’hui, vous pourrez décider de manière logique et rapide de tout ce que vous voulez de nouveau dans votre vie. Et pour cela, il vous suffit de fermer les yeux et d’imaginer que, lorsque vous les ouvrirez, tout sera comme vous l’aviez imaginé. Ce sera une grande surprise de voir que votre degré de créativité est immense. Et que l’univers peut vous offrir ce que vous demandez si vous apprenez à le faire.

AMOUR: Aujourd’hui, vous avez besoin de beaucoup de sérénité pour que votre amour se déroule comme vous l’entendez. Alors mettez-le en pratique et commencez petit pour voir les résultats.

EMPLOI: Tout ce qui est offert et ce que vous avez semé dans d’autres moments, vous viendra de manière inattendue sous forme de cadeaux et de surprises qui vous feront vous sentir très heureux.

CHANGEMENTS: Aujourd’hui est une journée spéciale pour modifier votre comportement et la façon dont vous interagissez avec les autres. Vous verrez à quel point tout est différent en renouvelant votre façon de faire. Plus d’informations…

VIERGE

Vous devrez être d’accord avec vos sentiments et vos émotions, et apprendre à les combiner avec votre intuition, car ainsi votre sensibilité vous aidera à saisir l’essence et l’importance de chaque situation et de chaque personne. Et, de cette façon, il vous sera beaucoup plus facile de vous déplacer entre des personnes que vous ne connaissez pas. Profitez de votre nouvelle qualité.

AMOUR: Aujourd’hui, votre énergie aimante sera très active et vous voudrez également tout organiser avec patience et amour. Ce qui veut dire que ce sera une journée spéciale et très agréable.

EMPLOI: C’est une journée pour utiliser votre intelligence et vos compétences, dont vous savez déjà qu’elles sont spéciales pour certaines occasions. Si vous coulez comme le vent, vous vous rendrez compte que tout est plus facile.

CHANGEMENTS: Il est important ce jour-là que vous appreniez à vous reposer. Et, même si vous êtes utile aux autres, vous devrez également vous accorder des moments de repos et de paix. Puisque la chose la plus importante est votre bien-être. Plus d’informations…

BALANCE

Aujourd’hui, vous aurez l’émotion beaucoup plus amplifiée, ce qui vous aidera à vous sentir beaucoup plus en union avec vos proches. Vous sentirez que quelque chose a changé dans votre vie, et que le plus important est que vous repartiez de zéro et que vous renouveliez votre façon de tout voir. De cette façon, vous réaliserez ce qui vous donne vraiment du bonheur et ce que vous aimez vraiment à partir de maintenant.

AMOUR: Le sentiment de pouvoir communiquer et profiter du vôtre de manière originale et très personnelle. Ce sera ce qui ressortira le plus à ce jour. C’est pourquoi vous devez vous imprégner de tout le bonheur que vous pouvez.

EMPLOI: Vous devez voir la vie d’une manière plus profonde, dans laquelle vous pouvez intérioriser et faire ressortir vos meilleures qualités, car cela vous rendra plus fougueux et heureux.

CHANGEMENTS: Ce sera une journée spéciale pour s’amuser et tirer le meilleur parti de tout. Vous pouvez vous habiller ou changer votre image. Il sera très important que vous vous sentiez différent et que vous vous amusiez beaucoup. Plus d’informations…

SCORPION

Vous êtes maintenant dans un moment intermédiaire dans lequel vous devez conjuguer votre sensibilité et votre responsabilité. Et surtout, le plus important est que vous essayiez d’être à l’aise avec les personnes que vous aimez. Si vous faites le premier pas, il sera beaucoup plus facile pour les autres de vous suivre, car au fond vous êtes celui qui définit les lignes directrices.

AMOUR: Le besoin d’affection et la possibilité de l’offrir sont quelque chose que tout le monde ne peut pas réaliser. Par conséquent, vous aurez l’occasion de le réaliser, et cela vous fera ressentir beaucoup de joie.

EMPLOI: Ce sera une journée pour se détendre et combiner votre état avec celui des autres; ainsi, tous ensemble, vous formerez un groupe très agréable et heureux. Ce qui servira à oublier ces temps passés.

CHANGEMENTS: Le plus important sera que vos souhaits de stabilité puissent être réalisés. Vous savez déjà qu’ils sont à portée de main. Il vous suffit donc de le croire et vous l’obtiendrez. Plus d’informations…

SAGITTAIRE

Aujourd’hui, vous serez dans un moment spécial d’explosion et de joie, qui vous permettra de faire des plans pour la nouvelle année. Si vous suivez les désirs de votre cœur, ce sera beaucoup plus facile. Et votre bonté et votre grande intuition vous aideront dans tout cela. Pensez que tout ce que vous avez semé viendra en cette nouvelle année et que cela vous remplira de bénédictions.

AMOUR: Vous devez convenir de votre volonté avec votre capacité à mûrir vos attitudes et vos envies pour cette nouvelle année de votre vie. Votre bonté vous aidera toujours.

EMPLOI: Votre esprit contactera votre guide intérieur et il vous sera plus facile de savoir ce que vous devez faire l’année prochaine. Surtout si vous allez changer vos habitudes ou vos activités.

CHANGEMENTS: C’est un moment où vous contacterez plus de personnes et vous entrerez dans une dynamique plus dynamique qui vous aidera à prospérer de manière très importante. Ce qui vous rendra très heureux. Plus d’informations…

CAPRICORNE

Aujourd’hui, vous ressentirez un grand coup de pouce dans votre personnalité qui vous aidera à être plus jeune et optimiste, ce qui sera un changement très important dans votre vie. Vous ne vous inquiétez plus autant lorsque les choses traînent ou prennent si longtemps; parce que vous avez appris ce que signifie rester en bonne santé et avec vos proches à proximité. alors profitez.

AMOUR: Vous devez vous souvenir d’autres moments de votre passé où vous vous sentiez plus jeune et plus vital. Il est important de retrouver ces sentiments pour remplir votre vie de joie et d’affection pour les autres.

EMPLOI: Vous gagnerez beaucoup de terrain dans vos performances, si vous rajeunissez votre esprit et mettez une note d’amour dans tout ce que vous faites. Car à la fin de la vie, il ne vous reste que l’amour que vous donnez et celui que vous recevez.

CHANGEMENTS: Il est important que vous expliquiez clairement comment vos finances et votre économie sont organisées, car il est bon de commencer la nouvelle année avec tout ce qui est clair et avec confiance en l’avenir. Plus d’informations…

VERSEAU

Aujourd’hui, vous devez oublier vos obligations et donner beaucoup d’amour, ce qui vient de l’intérieur de vous et qui remplit la vie des autres. Vous remarquerez que lorsque vous vous sentez rassasié d’avoir donné quelque chose, la vie vous remplit d’agréables surprises. Et, de plus, vous le ressentez avec un bonheur immédiat qui atteint les autres et qui se transmet; transformer l’atmosphère en quelque chose de très agréable.

AMOUR: Vous aurez beaucoup d’ingéniosité pour transformer n’importe quel détail en votre affection que vous exprimerez de différentes manières. Ils seront des surprises pour les autres et ils vous procureront beaucoup de joie.

EMPLOI: Évitez de laisser vos sentiments faire surface trop profondément; car de cette façon, vous regrouperez tous les avantages et vous n’obtiendrez pas ce que vous avez proposé pour cette journée.

CHANGEMENTS: Cette fin d’année, il sera important que vous proposiez un changement radical, car il sera très important pour vous et pour les autres. Alors mettez-vous au travail et réjouissez-vous dans tout ce que vous proposez. Plus d’informations…

POISSONS

Aujourd’hui, vos sentiments seront plus équilibrés. Et vous pourrez unifier le passé avec le présent pour former un amalgame et un environnement qui unit vos proches à vous. Et c’est la chose la plus importante que vous puissiez réaliser pour la nouvelle année. Oubliez les moments difficiles et remplissez-vous de joie et de bonheur, car vous avez la capacité de le faire.

AMOUR: Aujourd’hui, votre grande sensibilité et votre intuition feront grandir votre cœur et vous donneront plus d’amour que jamais. D’autres seront heureux de voir votre sympathie et votre grand sourire, ce qui les rend les plus heureux.

EMPLOI: Votre capacité à vous sentir bien et à partager et élargir votre bonheur sera très importante, car c’est la mission que vous avez aujourd’hui en ce jour. De cette façon, vous pourrez égayer ces moments pour les autres.

CHANGEMENTS: Vous devez être très prudent avec vos expressions et votre ton de voix. Alors restez calme et réfléchissez à deux fois avant de dire ce que vous voulez dire. Plus d’informations…