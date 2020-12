Horoscope du jour, jeudi 17 décembre: prédictions sur l’amour, le travail et l’argent

Est-ce aujourd’hui le jour désigné pour parler avec «cette» personne? Est-ce une bonne journée pour résoudre de vieux problèmes ou pour renouer avec une vieille connaissance? Le travail se passera-t-il bien aujourd’hui? Recevrez-vous des nouvelles gratifiantes? Découvrez comment sera votre journée 17 décembre selon votre horoscope, mais si vous préférez savoir comment cela se déroulera tout au long de la semaine, vous pouvez également le vérifier à EL ESPAÑOL.

BÉLIER

Aujourd’hui sera une journée où vous devrez vous occuper de nombreux aspects différents de divers sujets, ce qui augmentera la tension que vous avez dans votre vie et dans votre environnement. En votre faveur, vous avez la grande connaissance de tout ce que vous avez à portée de main, car vous aimez tout absorber. Et aussi une grande prédisposition pour accélérer le rythme de vos performances.

Amour: Aujourd’hui, vous évoluez dans un environnement bénéfique et avec beaucoup de force mentale, ce qui vous dira où aller. Mais vous devez garder votre impatience et votre précipitation, ce qui n’est pas très agréable, à distance.

Emploi: Vous êtes dans un moment légèrement tendu, et dans lequel vous devez utiliser toute votre sympathie et votre charme naturel pour que tout se passe de manière optimale et bénéfique.

Changements: La famille et sa stabilité sont une question très importante pour aujourd’hui. Et c’est pourquoi vous devriez essayer que tout ce que vous allez organiser pour elle soit calme et très harmonieux. Plus d’informations…

TAUREAU

Aujourd’hui, vous vous rendrez compte de l’importance que vous accordez à l’effort; parce que tu lui as donné toute ta vie. Et maintenant plus que jamais, vous êtes dans un moment où vous savez que le dévouement et le droit chemin sont la meilleure solution pour les questions complexes. Alors analysez tout calmement et tirez des conclusions positives et bénéfiques.

Amour: Aujourd’hui, vous devrez définir et expliquer des actions du passé, pour être en mesure de modifier certaines questions un peu difficiles, que vous devrez clarifier avec vos proches et / ou votre partenaire.

Emploi: Tout change très vite, vous devrez vous adapter aux situations et apprendre à vivre avec des nouvelles et des surprises constantes, comme si la vie était vraiment une aventure.

Changements: Aujourd’hui, vous devez renouveler votre façon de communiquer et de vous exprimer. Ce qui vous aidera beaucoup dans votre vie. Et vous commencerez une étape différente avec plus de courage et plus de vitalité. Plus d’informations…

GÉMEAUX

Aujourd’hui, vous êtes dans un moment où vous vous retrouverez face à face avec vos performances passées. Et il est important que vous les analysiez et que vous réalisiez une transformation qui vous aide à faire en sorte que les changements et l’intégration de certains aspects de la vie soient une grande étape dans votre évolution, et que vous puissiez laisser derrière vous des attitudes obsolètes.

Amour: Vous devrez mettre beaucoup de sensibilité et une pincée d’altruisme que vous pourrez distribuer à votre entourage. Et cela suffira à rendre la journée gracieuse et merveilleuse.

Emploi: Votre rébellion est bonne pour certaines manières originales de résoudre vos affaires et vos occupations. Mais évitez de le pousser à des extrêmes extrêmes. Parce que cela créera un environnement non harmonieux.

Changements: C’est une journée pour avoir du désir et du courage dans tout ce que vous faites. Alors utilisez-vous à fond et profitez de l’atmosphère autant que vous le pouvez. Et évitez les controverses. Plus d’informations…

CANCER

En ce jour, vous devez compter sur votre modération et votre grâce naturelle. Parce que les deux formeront un tandem qui sera exactement ce dont vous avez besoin. Votre grand optimisme et votre altruisme seront les bases sur lesquelles vous vous appuyez pour pouvoir avancer dans tout ce que vous avez proposé. Votre disposition généreuse sera une touche idéale pour les autres.

Amour: Vous pouvez profiter de votre dynamisme et de votre désir d’être une personne aimante et que vous êtes conscient des détails que vos proches et surtout votre partenaire aiment.

Emploi: Il est important de prêter attention à certains détails de l’ensemble, qui passent parfois inaperçus; mais ce sera aujourd’hui «le nœud du problème». Alors gardez une conscience alerte.

Changements: Votre volonté a besoin d’un coup de pouce dans votre personnalité, pour pouvoir renouveler certaines attitudes qui ne servent plus votre nouvelle façon d’être. Alors préparez tout soigneusement. Plus d’informations…

Lion

Aujourd’hui, vous remarquerez que votre grande capacité et votre force sont encore plus grandes que vous ne le pensiez. Et ils vous aideront également à répondre à plusieurs questions ce jour-là. Vous aurez à vos côtés toute la cohorte de l’univers; Alors profitez-en et effectuez toutes ces étapes qui vous résistaient. Mais qu’aujourd’hui vous ressentirez, cela coulera avec votre environnement et avec l’énergie positive qu’ils dégagent.

Amour: Aujourd’hui, la chose la plus appropriée est la manière d’être agréable et l’affection que vous offrez. Depuis l’environnement sera un peu sérieux et trop froid. Alors allez-y et laissez les autres vous suivre.

Emploi: Votre grande énergie et votre volonté seront les clés de tout ce que vous faites aujourd’hui. Cela signifie que vous pouvez ressentir une très grande euphorie et vouloir agir dans tout ce dont vous avez besoin.

Changements: Aujourd’hui est une journée idéale pour pouvoir se sentir à l’aise avec sa manière d’être, et avec les innovations que vous faites dans votre personnage et dans votre manière d’être devant les autres. Plus d’informations…

VIERGE

Vous remarquerez que votre qualité intellectuelle, parlée et écrite, vous aidera beaucoup dans tout ce que vous faites. De plus, vous aurez la chance d’être dans un moment où les autres vous verront d’une manière différente, car votre aura brille, d’une manière incroyable. Et cette bonté vous aidera à canaliser votre énergie et votre bonté d’une manière merveilleuse.

Amour: Aujourd’hui, vous remarquerez que c’est une journée un peu compliquée, mais avec votre grande gentillesse et votre générosité, vous pouvez résoudre n’importe quel moment, aussi difficile que cela puisse paraître. Alors fluez et soyez heureux.

Emploi: Tout ce que vous avez dans votre vie aujourd’hui à faire sera guidé par votre grande intuition. Et cela vous aidera à faire en sorte que votre grande industrie et votre intelligence sachent comment la canaliser correctement.

Changements: Ce jour-là, vous sentirez que vous devez renouveler vos projets et en laisser derrière eux qui n’ont plus de sens; parce que tout ce que vous obtenez, c’est de perdre du temps sur des questions inutiles. Plus d’informations…

BALANCE

Aujourd’hui, vous êtes confronté à une journée où vous pouvez profiter de toutes vos qualités innées et de vos responsabilités de manière solide et profonde. Tout cela vous aidera à atteindre vos objectifs; puisque vous les avez réparés depuis un certain temps. Vous n’aurez donc qu’à vous limiter à mettre en œuvre toutes les idées que vous collectionnez depuis longtemps.

Amour: Vous devrez vous mettre d’accord sur votre empathie et votre volonté, pour que la chance vous accompagne et que tout l’environnement qui règne soit heureux et confiant, pour vos proches et / ou votre partenaire.

Emploi: Vous devez éviter l’environnement éloigné et froid que vous pouvez ressentir aujourd’hui. Alors sautez et montrez votre joie et votre générosité, et alors tout sera fantastique.

Changements: Vous devez ouvrir l’éventail d’amis et de connaissances. Et que votre vie sociale est plus pleine. Et le moyen d’y parvenir est de faire plus d’activités récréatives. Plus d’informations…

SCORPION

Vous traversez maintenant une période un peu compliquée et dans laquelle vous devrez vous adapter à la réalité de votre environnement et de la vie actuelle. Vous devez donc apprendre à plonger de manière à pouvoir franchir la plupart des obstacles, d’une manière plus simple et moins rigide qu’il n’y paraît au premier abord.

Amour: Vous faites face à un moment de profondeur et de conversations qui analysent et vous aident à suivre un modèle plus positif dans tous les aspects de la vie. Ce sera comme une renaissance.

Emploi: Vous devrez compter sur votre vitalité et votre capacité à prendre des risques calculés, afin que rien d’imprévisible ne se produise. Alors organisez tout calmement.

Changements: C’est une journée pour s’évader et organiser une excursion ou un petit voyage dans un endroit qui vous aide à comprendre et à découvrir des aspects de la vie que vous ne connaissez toujours pas. Plus d’informations…

SAGITTAIRE

Aujourd’hui, vous êtes aux portes d’un début différent et beaucoup plus heureux. Alors faites très attention, et mettez beaucoup de conscience pour apprendre tout ce que l’avenir vous réserve. Peut-être avez-vous des rêves prémonitoires qui vous aideront à connaître les aspects de votre vie qui sont encore cachés. Certains seront des qualités et d’autres doivent être laissés pour compte.

Amour: C’est un jour où vous devez libérer vos paroles d’amour et comment vous démarquer de toutes les autres personnes; puisque votre façon d’être unique est presque toujours votre bouée de sauvetage.

Emploi: Aujourd’hui, vous vous sentirez ingénieux et votre grande intelligence sera la clé pour mener à bien tout ce que vous faites aujourd’hui. Vous remarquerez que tout est beaucoup plus facile si vous vous laissez emporter par l’harmonie de l’environnement.

Changements: Il est important que vous vous appuyiez sur votre gentillesse et votre générosité; car ce sont vos qualités les plus chanceuses. Et si vous pouvez les développer davantage, ce sera très positif et bénéfique pour vous. Plus d’informations…

CAPRICORNE

Aujourd’hui, vous traverserez une période difficile dans laquelle tous les fronts des différents aspects de votre vie seront ouverts. C’est pourquoi vous avez besoin de beaucoup d’attention pour discerner les principaux problèmes auxquels vous devez consacrer votre attention aujourd’hui. Le reste est accessoire et vous pouvez le laisser un autre jour. et ainsi vous ne serez pas pris dans beaucoup de sujets.

Amour: Vous devrez créer une atmosphère agréable dans vos relations: parce que parfois vous n’avez pas la sécurité puisqu’ils vous valorisent comme vous pensez que vous le méritez. Si vous êtes altruiste, vous recevrez en mains pleines.

Emploi: Lorsque vous faites de votre mieux pour créer un environnement harmonieux; il est tout à fait probable que vous ferez en sorte que les autres se sentent proches de vous et que vous puissiez tous travailler ensemble dans un équilibre particulier.

Changements: Le plus important est de renouveler et de transformer la façon dont vous vous adressez aux autres et traitez avec eux. à la fois dans les accords et dans les conversations sur des questions personnelles et professionnelles. Plus d’informations…

VERSEAU

Aujourd’hui est un jour où vous remarquerez un certain dilemme parce que vous voulez que l’atmosphère soit très joviale; N’oubliez pas que tout dépend de vous et que, si vous êtes heureux, vous créerez une grande harmonie et de bonheur chez tous ceux qui vous entourent. Et ainsi l’énergie ira « en crescendo » et se manifestera d’une manière très agréable et fluide. Ce qui sera très favorable pour tout le monde.

Amour: Vous devez utiliser votre grande imagination; être en mesure de donner votre affection de manière généreuse et d’être d’accord avec votre entourage; surtout si ce sont des amis proches ou / et si c’est votre partenaire.

Emploi: En ce jour, chaleur et générosité seront les clés pour que tout se passe bien. La douceur dans votre façon de parler sera l’une des principales réussites d’aujourd’hui.

Changements: Vous devrez prendre soin de votre bien-être personnel de manière très intense; à la fois physique et émotionnel. Et vous devez apprendre à renouveler vos habitudes alimentaires. parce que l’exercice seul ne suffit pas. Plus d’informations…

POISSONS

Aujourd’hui, vous faites face à des sentiments très contradictoires et assez intenses; C’est pourquoi il est important que vous utilisiez votre sensibilité et votre grande générosité d’esprit. Vous devrez savoir occuper le temps de manière équilibrée; car il est important de séparer le temps que vous consacrez à la maison et à la famille, avec le temps que vous passez dans la profession et dans d’autres activités.

Amour: Aujourd’hui sera une journée un peu sensible et dans laquelle vous devrez vous adapter aux autres. parce que si vous ne courez pas le risque de vous tromper dans certaines actions; bien qu’avec eux vous feriez semblant le contraire.

Emploi: Aujourd’hui, vous devrez vous en tenir à devenir une personne très empathique et également utiliser tous les canaux et les connaissances que vous avez appris; car ce sera une journée assez intense.

Changements: C’est une journée unique pour que vous puissiez trouver du plaisir pour toutes les personnes qui partagent ce moment. Votre façon d’être agréable et votre sourire si spécial seront très importants. Plus d’informations…