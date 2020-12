Horoscope du jour, jeudi 10 décembre: prédictions sur l’amour, le travail et l’argent

Est-ce aujourd’hui le jour désigné pour parler à «cette» personne? Est-ce une bonne journée pour résoudre de vieux problèmes ou pour renouer avec une vieille connaissance? Votre travail se déroulera-t-il bien aujourd’hui? Recevrez-vous des nouvelles gratifiantes? Découvrez comment sera votre journée 10 décembre selon votre horoscope, mais si vous préférez savoir comment cela se passera tout au long de la semaine, vous pouvez également le consulter à EL ESPAÑOL.

BÉLIER

Aujourd’hui sera une journée où vous devrez éviter l’insouciance due à votre grande énergie et à votre activité. Vous devrez essayer de conclure des accords et laisser derrière vous votre attitude de défi; parce que cela éloigne les autres de vous. Alors parvenez à un consensus et tout sera beaucoup plus facile et plus agréable. Vous devez apprendre à vous valoriser et à valoriser les autres avec le même critère.

Amour: Aujourd’hui, vous aurez peur de perdre le contrôle et c’est pourquoi vous voudrez être trop alerte. Oubliez tout cela et apprenez à être plus naturel et à vous comporter selon votre cœur.

Emploi: Votre travail aujourd’hui sera d’atteindre une plus grande patience, et d’autre part vous devez être capable de progresser avec votre grand art et votre créativité. Puisque c’est une journée pour innover et mettre en œuvre de nouvelles idées.

Changements: Votre plus grand défi tout au long de la journée sera de maintenir votre force et votre puissance, et d’autre part de vous assurer que vos relations avec les autres soient fermes, mais agréables et généreuses. Plus d’informations…

TAUREAU

Ce jour-là vous remarquerez qu’il est très efficace pour vous aider à faire disparaître les humeurs tristes et mélancoliques et / ou un peu dépressives. Puisqu’il combine des énergies opposées qui vous aideront à vous sentir mieux. Aujourd’hui, vous apprendrez à connaître vos instincts et vos goûts profonds; et c’est toujours très bénéfique de savoir ce que vous recherchez et ce qui vous rend heureux.

Amour: Aujourd’hui, vous vous rendrez compte que le passé vous a rappelé des événements qui vous ont aidé à apprendre à être différemment, beaucoup plus conscient et bienveillant envers les gens.

Emploi: Il vous faudra du temps pour prendre des positions précises sur des questions importantes. Parfois, vos pulsions ne sont pas centrées et vous passez d’un extrême à l’autre. Vous devez vous plonger dans vous-même et mieux vous connaître.

Changements: Aujourd’hui, votre grand changement sera lié à la façon dont vous vous exprimez et communiquez avec les autres. Puisque parfois vous y allez ou vous n’arrivez pas. Et vous devez équilibrer votre façon de le faire. Plus d’informations…

GÉMEAUX

Aujourd’hui, vos émotions et votre monde intellectuel seront intégrés et vous aideront à décider de manière opportune et correcte. Vous aimez apprendre parce que vous êtes une personne très curieuse. Et votre mémoire vous aide à garder vos connaissances à jour, et vous vous joindrez à elle pour tirer des conclusions incroyables qui vous aideront dans votre vie et dans votre travail.

Amour: Votre expérience et votre bonne disposition sont très importantes pour savoir comment traiter avec les autres et / ou surtout avec votre partenaire. Alors profitez de cette journée que la nature vous offre.

Emploi: Votre talent artistique et bienveillant facilitera la tâche et l’harmonie qui bouge autour de vous, ce qui vous aidera dans la manière dont vous réaliserez vos idées et votre travail.

Changements: C’est une journée pour vous de faire le point sur votre condition physique. Et si vous devez faire un examen, vous le pouvez. Ou peut-être recherchez des habitudes plus saines dans votre vie. Plus d’informations…

CANCER

En ce jour, vous pourrez progresser petit à petit avec vos idées et vos émotions bien disposées envers les autres. Pour ce faire, vous devez éviter d’entrer dans des controverses avec d’autres personnes pour des questions insignifiantes. Laissez-vous emporter par votre génie perceptif pour savoir quelles touches jouer et à quelles heures, pour que tout soit correct et favorable à vos intérêts.

Amour: Votre sensibilité naturelle et votre charme vous aideront ce jour-là, pour que vos relations soient positives et aussi pour que vous puissiez vous comprendre de manière plus efficace.

Emploi: Il est important que vous vous laissiez emporter par la créativité et par la beauté et l’art dans tous les sens car ce sera une journée très spéciale et également propice à développer votre talent.

Changements: Tout ce que vous développez et semez aujourd’hui de manière amusante et amicale aidera vos relations à s’épanouir et votre monde se remplira de joie. Plus d’informations…

Lion

Aujourd’hui, vous remarquerez que vous aurez une grande énergie ardente et ardente qui vous aidera dans tout ce que vous faites, car elle vous donnera des ailes et vous emmènera plus haut que vous ne le pensiez au début. Vous aurez une plus grande tranquillité d’esprit pour pouvoir faire face aux différentes situations qui se présentent ce jour-là. Vous sentirez que vous devez faire votre chemin individuellement.

Amour: Aujourd’hui, votre amour et votre responsabilité seront les clés pour faire fonctionner vos relations de manière plus simple et plus harmonieuse. Et cela vous aidera à rendre cette journée agréable.

Emploi: Votre grande vitalité et l’énergie que vous dégagez rendront votre journée très active et plutôt positive. Alors profitez-en et faites tout ce qui vous mènera à vos objectifs.

Changements: Aujourd’hui ce qui vous inquiètera et vous stimulera en même temps, sera de vous assurer que vos enjeux économiques et de stabilité le soient afin de pouvoir céder la place à d’autres initiatives caritatives. Plus d’informations…

VIERGE

Vous remarquerez qu’une grande impulsion d’énergie vous émeut ce jour-là. Ce qui vous aidera à résoudre de nombreux problèmes que vous aviez en suspens. Et vous pouvez aussi le faire de manière détendue, mais en même temps profonde; et ainsi vous obtiendrez plus de tranquillité dans tout ce que vous faites. Essayez de séparer ce qui est réel de ce qui n’est que des rêves.

Amour: Aujourd’hui sera un jour pour vous de prendre conscience de votre responsabilité et de votre manière de donner votre amour. Parfois, vous oubliez que vous devez le montrer chaque fois que vous le pouvez parce que c’est important.

Emploi: Votre force mentale et vos sentiments sont équilibrés, ce qui vous aidera beaucoup dans toutes vos performances. Et vous aurez également votre grande énergie prête à l’utiliser au moment où vous en avez besoin.

Changements: Il est très important que vous appreniez à laisser derrière vous les attitudes et les habitudes qui vous nuisent dans votre vie, et qu’aujourd’hui, vous vous rendrez compte de manière plus palpable, que vous n’êtes pas sur la bonne voie. Plus d’informations…

BALANCE

Aujourd’hui, vous pouvez analyser toutes les actions de manière très réussie. Et vos sentiments seront très accentués, du fait de votre grande sensibilité. Ce qui vous aidera à tout ressentir de manière plus intense. Et cela vous aidera à mieux connaître les autres. Et surtout à vous, car vous reconnaîtrez vos vraies émotions, et ce qui vous émeut dans la vie.

Amour: Vous ressentirez le besoin de prendre soin des autres et surtout de votre partenaire. Ce sera donc un jour très chanceux pour vous de créer davantage de liens et pour que les vrais sentiments coulent.

Emploi: Avec de la discipline et un bon cœur, vous rendrez tout plus facile; et aussi que les autres vous aident. Ce qui sera très important, car de cette façon vous sentirez que la route est goudronnée.

Changements: Vous n’avez pas besoin de tout réparer en même temps. Mais s’il est important que vous le fassiez en prêtant une attention particulière et en tenant compte du fait que tout ce que vous avez donné aux autres, il vous reviendra maintenant. Plus d’informations…

SCORPION

Aujourd’hui, vos objectifs sociaux et professionnels peuvent être atteints d’une manière plus simple que vous ne le pensiez. Et cela vous donnera la chance de sentir que vous avez devant vous le privilège de tout faire fonctionner correctement et rapidement. Vous aimez faire les choses à votre façon, mais ce sera très réussi et assez chanceux.

Amour: Vous êtes confronté à un moment très sensible et assez nostalgique. C’est pourquoi vous devrez revenir à la façon dont vous vous adressez aux autres; et surtout au couple.

Emploi: Votre grande capacité de travail et vos efforts seront énormes aujourd’hui, ce qui vous aidera à vous sentir satisfait des objectifs atteints et de tout le travail accompli.

Changements: Ce sera principalement une transformation interne et très révélatrice, qui vous aidera à faire un grand pas pour apprendre à vous connaître et à découvrir certaines couches cachées, et que vous devrez guérir petit à petit. Plus d’informations…

SAGITTAIRE

Aujourd’hui, vous faites face à une étape très chanceuse et bénéfique, car elle vous aidera à montrer vos compétences et votre côté le plus gentil et le plus bénéfique envers les autres. Ce qui vous aidera à vous sentir utile et à observer la croissance de votre cœur. C’est une bonne journée pour ressentir de la satisfaction et une grande joie intérieure qui ajoute du bonheur à votre vie.

Amour: Vous êtes toujours prêt à aider les autres. Et s’ils sont proches et chers, bien plus encore. Vos relations seront donc chanceuses et vous pourrez passer une bonne journée.

Emploi: Aujourd’hui, vous utiliserez votre grande énergie de feu de la manière précise dont vous avez besoin pour l’utiliser; Alors profitez de cette belle journée pour façonner tout ce que vous avez en main.

Changements: Il est important que vous utilisiez votre grande capacité d’internalisation pour faire un grand pas dans votre vie, et de cette façon, pour pouvoir changer ce qui ne vous aide pas à progresser. Plus d’informations…

CAPRICORNE

Aujourd’hui, vous devrez compter sur votre intensité et votre optimisme pour pouvoir réaliser tout ce que vous avez à faire ce jour-là. De plus, vous aurez une grande courtoisie de votre part et des qualités artistiques qui vous seront fort heureuses de pouvoir tout faire de manière calme et avec une grande harmonie.

Amour: Vous mettrez en jeu toute la grande émotion que vous avez ressentie lorsque vous étiez plus jeune et qui aujourd’hui vous aidera à vous souvenir de ces jours et de ces moments idylliques que vous avez tant appréciés.

Emploi: Utilisez votre côté le plus sensible et la grande dose d’imagination dont vous disposez, pour que vos actions soient à la fois chanceuses et bénéfiques pour vous et pour les autres.

Changements: Vous devrez assister avec plus de précision aux projets que vous avez à réaliser. Et pour cela, laissez-vous emporter par ce que vous disent des amis qui vous connaissent mieux que quiconque. Plus d’informations…

VERSEAU

Aujourd’hui est une journée où vous devez prendre des décisions et profiter des moments les plus opportuns pour mener à bien chaque action. Il y aura des moments spéciaux ce jour-là où vous aurez un grand flux d’énergie revitalisante qui sera d’une aide très importante. Et d’autres qui seront plus relaxants, pour prendre du recul et prendre de l’élan, plus tard.

Amour: Vous devez préparer une journée romantique et aimante pour surprendre votre partenaire. Alors profitez de tout ce que vous faites et souvenez-vous de la motivation qui vous anime.

Emploi: Aujourd’hui, vous pouvez avoir le mérite de trébucher car cela vous aidera à être plus attentif à partir de maintenant, chaque fois que vous vous serez un peu dispersé.

Changements: Les voyages occuperont une place très importante en ce moment. Et vous pensez que vous devriez préparer à l’avance une sortie dans cet endroit que vous aimez et qui vous fait ressentir de la vitalité. Plus d’informations…

POISSONS

Aujourd’hui, vous devrez donner plus d’affection que jamais. Parce que parfois vous vous attendez à ce que les autres soient avec vous, comme vous êtes avec eux. Et cela n’arrive parfois pas. Vous ne devriez pas être frustré. Parce que vous devez savoir que lorsque vous donnez avec le cœur et sans rien attendre en retour; Cela viendra à vous au moment le moins attendu, et de quelqu’un que vous ne pensiez pas possible non plus.

Amour: Aujourd’hui, vous vous souviendrez du passé et vous voulez passer une journée idyllique comme à l’époque. Vous savez déjà qu’il est en votre pouvoir d’y parvenir. Parce que tout ce que vous mettez dans votre pensée et dans votre âme sera révélé.

Emploi: Ce sera une journée très importante pour résoudre des problèmes qui stagnaient. Et grâce à votre bon esprit et à votre dévouement, tout se déroulera de la manière la plus heureuse possible.

Changements: Vous devrez faire attention aux questions patrimoniales et héréditaires de manière plus calme, avant que les temps difficiles ne viennent et que vous deviez tout faire à la hâte. Plus d’informations…