Horoscope du jour Gémeaux du vendredi 12 février 2021

Amour / Couple ***

Votre jalousie maladive commence à vraiment créer du tort à votre couple. Vos doutes et vos accusations constantes le poussent à bout. Il a le sentiment que vous le surveillez constamment et pour lui, c’est vraiment fatigant. Ressaisissez-vous avant qu’il ne puisse en supporter davantage. Il risque bien de craquer et de vous quitter et il ne vous restera que vos yeux pour pleurer.

Amour / Célibataire ***

Vous avez le chic pour jeter votre dévolu sur des hommes indisponibles. Vous vous dites qu’après tout, ce n’est pas parce qu’il y a un gardien que l’on ne peut pas marquer de but. Vous avez de la chance, votre conscience vous laisse pour l’instant tranquille, mais réfléchissez bien avant d’agir sinon vous pourriez être amenée à regretter vos actes.

Travail ****

C’est vendredi et vous accueillez cette journée avec joie. Cependant, ne vous réjouissez pas trop vite il vous reste encore quelques heures de dur labeur avant d’être soulagée du poids que sur vos épaules, votre hiérarchie fait peser. Il vous faudra vraiment patienter jusqu’à ce soir pour pouvoir souffler et vous dire que, ouf, c’est terminé.

Bien Être ***

Cette manie que vous avez de tout vouloir contrôler et de ne laisser aucune place à la spontanéité agace particulièrement votre entourage. N’oubliez pas que si hier est derrière et que demain est un mystère, aujourd’hui est un cadeau, c’est pour cela qu’on l’appelle le présent, alors profitez-en et savourez chaque instant.

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :