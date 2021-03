Horoscope du jour Gémeaux du samedi 6 mars 2021

Amour / Couple **

Adultère et jalousie seront les deux mots qui résumeront l’ambiance de votre couple ce week-end. On se croirait dans un scénario de feuilleton américain. Mais vous doutes sont-ils fondés ? Il va falloir tôt ou tard jouer carte sur table avec votre partenaire et décider de l’avenir de votre couple. Continuer de vivre dans ce climat malsain ne va rien apporter de bon.

Amour / Célibataire **

Les planètes vous placent dans un esprit de contradiction. En effet, Uranus vos fait entrer dans le jeu de séduction. Mais d’un autre côté, vous jouerez les difficiles avec Mercure : les conquêtes simples seront ennuyeuses. Donc vous vous lancerez des objectifs hauts avec des partenaires idylliques qui ne feront pas attention à vous. Les flatteries des autres glisseront sur vous.

Loisir ***

La sagesse s’impose : c’est l’occasion de vous initier au yoga ou à la méditation. Cela vous fera du bien et cela évitera de jouer les commères. Vous mêlez des affaires des autres ne vous apportera rien de bon. Recentrez-vous sur vous-mêmes et distrayez-vous avec de vrais loisirs que de déblatérer sur la vie de vos amis. De plus, les rumeurs sont certainement infondées.

Social *****

Votre vie familiale sera agréable et rien ne viendra perturber votre bonne humeur. Vous partagerez aussi de bons moments avec vos amis. Avec votre conjoint, vous prendrez le temps d’avoir une tendre complicité et cela vous aidera à être plus zen avec vos chères têtes blondes. Comme dit Voltaire, tout va bien dans le meilleur des mondes.

