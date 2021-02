Horoscope du jour Gémeaux du samedi 6 février 2021

Amour / Couple ***

Les disputes sont un passage obligé dans une vie de couple ! Même si ces dernières semaines n’ont pas toujours été faciles, vous avez la volonté de faire le nécessaire avant que ces désaccords ne sonnent le glas de votre relation. Les astres vous aideront à ne pas prononcer certaines phrases avant qu’elles ne causent des séquelles dans votre couple.

Amour / Célibataire ***

Toujours et jamais. Vous aimez les extrêmes. Pourtant avant de trouver votre âme sœur, il faudra accepter de passer ce week-end par des histoires de cœurs plus légères qui vous en apprendront sur vous-même et sur ce dont vous avez vraiment besoin. Faites confiance aux astres, chaque expérience que vous vivez ne fait que vous rapprocher un peu plus de votre bien-aimé.

Loisir ****

Votre forme est bonne et vous avez envie d’en profiter. Ne vous forcez pas à assister aux événements qui ne vous tiennent pas réellement à cœur. Ce week-end, vous saurez faire passer votre bien-être et vos envies avant celles des autres. Le Soleil vous donnera l’énergie nécessaire pour mener à bien vos projets. Vous allez enfin les concrétiser !

Social *****

C’est le moment de se faire de nouvelles connaissances ! Vous allez rencontrer des personnes qui vous donneront des conseils perspicaces. Prenez le temps de discuter avec elles. Vous resterez également à l’écoute des avis de vos proches, ceux qui vous connaissent depuis longtemps. Mars vous empêchera d’être trop têtue et de garder l’esprit ouvert aux nouvelles suggestions.

