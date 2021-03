Horoscope du jour Gémeaux du mercredi 3 mars 2021

Amour / Couple ***

Vous avez trop souvent recollé les morceaux et vous commencez à avoir des doutes sur l’avenir de votre relation. Heureusement ce vendredi, il vous donnera la preuve que ses sentiments à votre égard sont toujours forts et que votre relation mérite bien quelques efforts. À vous de vous battre pour que votre couple reste soudé et plein d’amour.

Amour / Célibataire ***

Vous avez l’impression que votre dernière relation a brisé quelque chose en vous et que vous ne pourrez jamais retrouver l’amour. Pourtant, ce vendredi vous allez rencontrer un homme qui n’aura pas peur de jouer les docteurs pour recoller les morceaux de votre cœur. Laissez-lui une chance, ne le rembarrez pas d’emblée par peur d’être blessée.

Travail ****

Aujourd’hui, vous vous donnez sans compter pour finir tout ce que vous avez entrepris pendant la semaine, sans pour autant bâcler votre travail. Vous vous appliquez et faites preuve d’une efficacité redoutable qui suscitera l’admiration de votre entourage professionnel. En tout cas, vous serez tellement bien organisée que vous allez avoir du temps libre plus tôt que prévu.

Bien Être **

Votre tendance à programmer chaque minute de cette journée vous empêche de vraiment en profiter. Vous ne laissez pas assez de place à l’imprévu et ce vendredi une personne de votre entourage proche vous reprochera votre manque de spontanéité. Il n’y a pas de mal à laisser des choses que vous n’attendez pas arriver. Soyez un peu plus naturel et vivez l’instant présent.

