Horoscope du jour Gémeaux du mercredi 23 janvier 2021

Amour / Couple *****

Attention à ne pas tomber dans les excès ! Sans aller jusqu’à se faire tatouer le portrait de votre bien-aimé sur l’épaule, comme l’acteur Sylvester Stallone, vous avez quand même tendance à exagérer. Vous ferez encore une petite folie ce week-end pour prouver votre amour à votre partenaire. L’influence de Pluton peut réussir à vous faire rester raisonnable.

Amour / Célibataire *****

Vous rencontrerez une personne ce week-end mais vous aurez tendance à attendre beaucoup trop d’elle. N’attendez pas que cette personne comble le vide que vous ressentez à l’intérieur. L’énergie du Soleil vous aidera à vous occuper de votre vie et à trouver ce que vous aimez faire. De quoi partir sur de bonnes bases pour une relation équilibrée et durable.

