Horoscope du jour Gémeaux du mercredi 22 janvier 2021

Amour / Couple *****

Que c’est bon d’idéaliser votre chéri à nouveau ! Il va faire preuve d’une audace toute particulière aujourd’hui qui vous surprendra et vous rendra admirative… Et donc plus amoureuse que jamais. Vous vous retrouverez comme une petite fille devant des gâteaux dans une vitrine ! lol Les yeux plein d’envie, envie de le croquer ! Vous vous le baderez littéralement 😉

Amour / Célibataire *****

Qu’est-ce que vous attendez pour être heureuse ? Aujourd’hui une occasion pourrait être vraiment à saisir. Cette homme qui vous fait les yeux doux vous invite à la séduction. Cette rencontre pourrait aboutir sur une belle relation comme vous les aimez. A la fois passionnée et aventureuse. Sautez sur l’occasion, sans mauvais jeu de mots… 😉

Travail *****

Mais quelle humeur sociable en cette fin de semaine ! Vous ne rechignerez même pas à aider un collègue en retard sur son travail. Vous serez même patiente et aurez plaisir à lui confier quelques astuces pour être plus efficace. Vous qui êtes plutôt connue pour votre franchise décapante quand ça n’avance pas assez vite, vous jouerez les profs compréhensifs !

Bien Être *****

Une fin de semaine qui s’annonce prometteuse. Vous serez détendue, à l’écoute des autres et votre bonne humeur vous donnera l’envie de réunir quelques proches. Alors à votre téléphone et organisez une petite sortie entre amis dés ce vendredi pour partager un moment convivial et chaleureux.

