Horoscope du jour Gémeaux du mercredi 17 février 2021

Amour / Couple *

Ce mercredi, vous levez le voile sur des secrets qui pourraient bien tout changer. Même si vous êtes d’une nature tolérante, il y a certaines choses que vous ne pouvez et surtout ne devez pas accepter. Ne passez pas l’éponge une fois de plus. Affirmez-vous et n’ayez pas peur de lui expliquer ce que vous avez sur le cœur ainsi que ce que vous attendez de lui.

Amour / Célibataire *

Ce mercredi, votre fâcheuse tendance à dire tout ce qui vous passe par la tête vous nuit. Vous ne mesurez pas assez le poids des mots et n’arrivez pas à vous rendre compte que vous en faites trop. Réfléchissez bien avant de parler, ces messieurs sont susceptibles, même s’ils tentent de le cacher. Veillez à un peu plus vous contrôler. Mieux vaut parfois se taire que parler pour ne rien dire.

Travail **

Côté vie professionnelle, vous commettez ce mercredi une erreur qui vous apparaît aussi minuscule, qu’insignifiante et surtout, sans conséquence. Benjamin Franklin disait : « Une petite négligence accouche parfois d’un grand mal ». Aussi, si vous n’essayez pas de réparer cette minuscule et insignifiante petite erreur, il se pourrait bien que vous ayez quelques problèmes.

Bien Être **

Vous êtes comme une rivière et vous aimez bien passer la journée dans votre lit. Il ne faut pas craindre de sortir de votre zone de confort et de partir à la découverte du monde extérieur. Il y a tellement d’aventures à vivre et le temps est trop précieux pour passer à côté de sa vie. Bougez-vous, remuez-vous !

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :