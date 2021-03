Horoscope du jour Gémeaux du mardi 2 mars 2021

Amour / Couple ****

Des conflits familiaux pourraient impacter votre couple aujourd’hui. En pédagogue avertie, vous saurez faire la part des choses et préserverez votre harmonie conjugale en ne révélant que le strict minimum des informations désagréables. C’est en prenant de la hauteur que vous arriverez à concilier vie familiale et couple. Vous vivez avec votre conjoint, pas avec votre famille.

Amour / Célibataire ****

Ils se sont tous donnés le mot aujourd’hui ou quoi ? Vous en avez marre de devoir toujours vous soumettre à un interrogatoire en règle sur votre situation amoureuse dès que vous rencontrez un proche. Ce n’est pas une tare d’être célibataire, au contraire la situation a de très bons côtés. Mettez les avantages en avant histoire de leur clouer le bec une bonne fois pour toute !

Travail *****

Les influx bénéfiques de Saturne vous donneront la chance d’exposer à votre hiérarchie une idée de projet qui vous trotte dans la tête depuis un certain temps. C’est le moment de prendre quelques risques. Vous montrerez ainsi votre désir d’implication dans la réussite de votre entreprise et votre idée pourrait faire l’unanimité.

Bien Être ****

Accordez-vous aussi un peu de temps pour vous aérer le corps et l’esprit. Un peu de marche ou de vélo vous procureront beaucoup de bien-être à moindre coût. Même si le temps ne s’y prête pas, prenez votre courage à deux mains et sortez vous oxygéner au moins vingt minutes. Certains préfèrent tôt le matin, d’autres préfèrent le soir. Trouvez votre moment dans la journée pour aller marcher et ainsi libérer les tensions nerveuses de ces derniers jours. Vous serez parfaitement détendue.

