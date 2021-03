Horoscope du jour Gémeaux du mardi 16 mars 2021

Amour / Couple ****

Vous sentirez une certaine distance de la part de votre partenaire sans trop comprendre ce qu’il lui arrive. Mais grâce à votre douceur et votre intuition, vous parviendrez à amorcer le dialogue pour qu’il partage avec vous ses doutes ou ses ressentiments. Écoutez-le sans l’interrompre, il a surtout besoin d’une oreille attentive. Et c’est parce que vous l’aurez beaucoup écouté qu’il trouvera une solution à son problème et sera à nouveau disponible pour vous

Amour / Célibataire ****

Votre prudence en amour devient un peu trop pesante. La vie ne vous a pas épargné c’est vrai et vous avez souvent été déçue. Vous vous êtes refermée sur vous-même pour ne plus avoir mal, ne plus souffrir. Pourtant votre cœur a tant de choses à donner ! Vous êtes comme un diamant emprisonné dans un écrin. Osez ouvrir la boite pour montrer l’éclat de votre personne !

Travail ***

Vous accomplissez vos tâches avec minutie et organisation. Vous avez également des idées que vous n’avez confier qu’à vos collègues. Vous vous rendez invisible alors que votre travail est remarquable. Attention qu’un collègue ne vous pique une idée de projet et soit le seul à en récolter les fruits aujourd’hui. Imposez-vous davantage pour faire valoir vos droits.

Bien Être ****

Vous aurez envie aujourd’hui de vous prendre en main et de faire face à vos peurs. Saisissez l’occasion pour essayer le théâtre ou le chant par exemple. Demandez à un proche de vous accompagner au moins les premières fois pour vous donner du courage. Vous pourriez retrouver le goût de vous affirmer et enfin vous épanouir !

