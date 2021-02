Horoscope du jour Gémeaux du mardi 16 février 2021

Amour / Couple ****

Aujourd’hui, votre monde tournera exceptionnellement autour de votre chéri. Vous serez attentionnée et affectueuse comme pas possible. Redoublez de tendresse envers lui, et au mieux, soutenez-le en cas de problèmes. Ne pensez pas que cela pourrait le faire fuir ou que vous êtes trop collante. Cela ne fera au contraire que renforcer encore plus son amour pour vous. En bref, soyez aux petits soins pour lui, et il vous le rendra au double. Cette journée sera propice aux discussions, sans qu’il y ait de nuages noirs à l’horizon.

Amour / Célibataire ****

Attendez-vous à une belle journée bien remplie pour ce mardi ! Vous avez toujours envié les autres filles en couple ? Eh bien, que diriez-vous de vous trouver un prince charmant ? N’attendez pas qu’il vous délivre de votre tour gardée par un vieux dragon, et allez à votre propre quête ! Les histoires de princesses qui attendent d’être sauvées, ce n’est pas pour vous ! Vous verrez, ce mardi vous serez gâtée en rencontres si vous donnez du vôtre.

Travail *****

Ce mardi est un jour béni pour vous. Vous allez vous aiguillonner pour donner de votre mieux, et vos supérieurs le remarqueront. Vos efforts ne seront pas vains, soyez-en sûre. Vous pourrez également obtenir un coup de main inattendu, et vous saurez l’utiliser d’une manière très habile. De quoi faire des jaloux ! Saisissez toutes les occasions qui se présenteront. Alliez l’utile à l’agréable et apprenez même de nouvelles langues, cela vous servira plutôt que vous ne le pensez !

Bien Être ****

Eh ben dites donc ! Vous vous êtes levé du bon côté du lit aujourd’hui ! Vous êtes une grosse boule d’énergie ! Vous ne tenez pas en place une seule seconde. Exceptionnellement, si vous n’avez pas l’habitude de faire du sport, et bien, vous serez plus encline à vous dépenser aujourd’hui. Avec votre dynamisme, faites sortir cette énergie que vous retenez. Si le sport ne vous tente pas, sortez danser ce soir ! En tout cas, tout cet excès doit être liquidé aujourd’hui même !

