Horoscope du jour Gémeaux du lundi 8 mars 2021

Amour / Couple ***

Vous avez réussi à mettre le doigt sur ce qui entre vous n’allait pas. Si le nommer est une chose, le résoudre en sera une autre. Il vous faudra du temps et de la patience. Mais aucun doute que vous y arriviez, car vous allez y mettre toute votre volonté. Et puis surtout, vous vous aimez et à ce sentiment vous ne voulez pas renoncer.

Amour / Célibataire ***

Vous avez longtemps regardé, observé et analysé, mais en ce lundi, c’est à l’action que vous décidez de passer. Vous vous mettez en valeur et vous prenez les devants de votre vie amoureuse. Vous êtes une femme forte et pleine d’assurance et ci cela en effraiera certains, d’autres seront conquis. En tout cas, vous avez choisi la bonne stratégie.

Travail ***

Ce lundi, vous décidez qu’il est temps d’arrêter de jouer et qu’il faut maintenant entrer dans la cour des grands. Vos premiers pas ne passeront pas inaperçus et vous allez attirer l’attention d’une personne haut placée qui vous offrira probablement une belle opportunité. Saisissez là sans hésiter, sinon à quelqu’un d’autre, elle pourrait bien être proposée.

Bien Être *****

Vous persévérez dans vos efforts pour entretenir votre corps et vous avez la forme. Vous tenez loin de vous tout ce qui pourrait nuire à votre santé, le sucre, le gras, le salé et l’inactivité. Vous persuadez même certaines personnes de votre entourage de suivre votre exemple. Votre mode de vie est une vraie source d’inspiration.

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :