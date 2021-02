Horoscope du jour Gémeaux du lundi 8 février 2021

Amour / Couple ***

Votre romantisme exacerbé pourrait effrayer votre partenaire et le mettre mal à l’aise. Cela risque de faire naître quelques doutes dans son esprit. Mais vous saurez comment le rassurer. Ses doutes déguerpiront aussi vite qu’ils sont apparus. Ce lundi soir vous promettra d’intenses retrouvailles, où les perturbations de ce début de journée n’auront plus lieu d’exister.

Amour / Célibataire ***

Vous pourriez être fortement attirée par une personne de votre entourage. Si vous n’aurez pas de mal à faire le premier pas, vous ressentirez une certaine hésitation de sa part. Mais votre ténacité en viendra à bout assez facilement et vous n’aurez finalement aucun mal à le faire craquer. Votre sourire charmeur aura raison de tous ses doutes !

Travail *****

Vous pourriez avoir quelques désaccords avec vos collègues à propos d’un projet qui vous tient à cœur. Mais vous ne lâcherez pas l’affaire. Vous défendrez vos opinions bec et ongle jusqu’à obtenir gain de cause. Cela grâce à votre sens de la diplomatie et vos arguments en béton ! Vous rentrerez de cette journée fier de vous et soulagée d’être venue à bout de ces difficultés.

Bien Être ****

Après une petite panne de réveil, vous gagnerez de justesse votre course après la montre en vous mettant le cœur en bandoulière ! Le stress de ce matin pourrait mettre quelques heures à redescendre… Après un bon repas, tout rentrera dans l’ordre et vous serez d’attaque pour continuer votre journée dans la bonne humeur.

