Horoscope du jour Gémeaux du lundi 15 mars 2021

Amour / Couple **

Ce début de semaine sera marqué par l’influence de la jonction Venus carré pluton, ce qui aura tendance à vous angoisser. Vous serez d’une humeur froide et détachée, ce que votre conjoint ne manquera pas de remarquer. Mais rester prostrée dans votre coin n’est pas la solution. Sans aucun effort de votre part, cette fin de journée s’annonce marquée par des tensions amoureuses plus ou moins conséquentes…

Amour / Célibataire **

Vous ressentirez le besoin de plaire. Ainsi, sans raison particulière, vous aurez envie de vous faire belle et vous montrer sous votre meilleur jour ! Votre entourage le remarquera et ne lésinera pas sur les compliments… Que vous aurez paradoxalement beaucoup de mal à accepter. Prenez confiance en vous. Vous êtes ravissante, et il n’y a que vous qui ne le voyez pas !

Travail *****

Votre vie sentimentale n’étant pas au beau fixe, vous aurez tendance à vous jeter à corps perdu dans le travail. Ce qui vous permettra de vous changer les idées, mais aussi d’augmenter votre productivité et rattraper l’éventuel retard accumulé ces derniers temps. N’oubliez tout de même pas de vous accorder des pauses afin de ne pas finir la journée en surmenage…

Bien Être ****

Ce début de semaine pourrait vous ouvrir l’appétit, voire un peu trop… Évitez les repas trop copieux au risque de passer l’après-midi à vous sentir comme un hippopotame adossé à sa chaise de bureau attendant la fin de sa digestion… Privilégiez les plats légers, si possible composés de légumes verts et de fruits frais.

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :