Horoscope du jour Gémeaux du lundi 1 mars 2021

Amour / Couple *****

Votre couple est souvent comparé à ces petits oiseaux que l’on appelle les inséparables. Vous êtes effectivement si fusionnel qu’il vous est difficile d’être loin l’un de l’autre. Vous formez un tout que l’on ne peut séparer. Ce lundi, votre moitié vous donnera encore une belle preuve d’amour dont lui seul a le secret.

Amour / Célibataire *****

Il en faut parfois peu pour être heureux. Vous avez arrêté de chercher à plaire aux hommes à n’importe quel prix pour adopter un style naturel et plus fidèle à vous-même. Aujourd’hui, vous allez avoir la confirmation que vous n’avez pas besoin d’artifice pour séduire. Vous aurez sûrement le droit à des compliments qui vous iront droit au cœur.

Travail ***

L’arbre ne tombe jamais dès le premier coup de hache. Vous avez déjà beaucoup donné et vous êtes un peu déçue que tout ne se soit pas déroulé comme prévu, mais il vous faudra bien d’autres efforts pour réussir vos projets. Vous en avez parfaitement la capacité, aussi ne baissez pas les bras et continuer à persévérer. Vous êtes à deux doigts de la réussite.

Bien Être *****

L’activité est mère de prospérité. Vous bougez, vous cultivez votre curiosité, vous vous dépensez. Rien de tel pour avoir l’esprit apaisé et le corps en bonne santé. C’est le bien-être assuré. Rien ne semble pouvoir vous arrêtez et ce lundi vous voyez, vous voulez, vous prenez. C’est aussi simple que ça et vous avez raison de profiter.

