Horoscope du jour Gémeaux du jeudi 4 février 2021

Amour / Couple ****

Vous aurez envie d’intensifier la relation entretenue avec votre conjoint. La routine métro boulot dodo n’a rien de sexy… Et vous voudrez rajouter quelques instants pimentés durant votre journée pour le plus grand plaisir de votre aimé. Ce petit cinq à sept organisé comme deux jeunes amants vous donnera envie d’arrêter le temps…

Amour / Célibataire ****

Vous pourriez vous retrouver face à un dilemme amoureux entre un nouveau prétendant et un ami de longue date qui vous déclarera ses sentiments. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le choix à faire ne sera pas une mince affaire ! Ce sera comme choisir entre la terre et l’air, l’eau et le feu… Mais qui saura vous dire lequel des deux ?

Travail ****

Vous prendrez la défense d’un collègue que tout accuse. Vous détestez l’injustice et il est hors de question de rester les bras croisés lorsqu’il y en a une qui se trame sous vos yeux. Vous n’en démordrez pas, quitte à vous attirer les foudres de vos collaborateurs. Vous serez d’ailleurs par la suite récompensée par le Karma…

Bien Être ****

Vous vous sentirez d’humeur combattive, prête à mettre votre énergie du jour au service de ceux qui en ont moins. Aujourd’hui, rien ne pourra vous faire trembler ! Vous semblerez avoir mangé du lion enragé au petit-déjeuner !

