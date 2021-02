Horoscope du jour Gémeaux du jeudi 18 février 2021

Amour / Couple *****

Votre relation amoureuse s’enrichira aujourd’hui. Vous voulez aller de l’avant et ce n’est pas pour déplaire à votre partenaire. La journée sera propice à la prise de décisions, qui pourraient bien avoir un impact à long terme sur votre avenir. Cerise sur le gâteau, tout cela se fera dans une parfaite entente. Vous n’aurez pas besoin de hausser le ton pour faire entendre vos idées. Hé oui, une belle harmonie sera installée entre votre moitié et vous. C’est beau à voir !

Amour / Célibataire *****

Ça y est, vous semblez enfin prête à vous lancer à corps perdu dans une nouvelle relation. Vous ne croyez pas que vous avez perdu assez d’énergie à analyser la situation ? Il est temps de passer à l’action. Alors aujourd’hui, vous prendrez les choses en main. Vous saisirez la moindre occasion pour nouer le contact avec de nouvelles personnes, et c’est plutôt une bonne chose. Un regard échangé, un sourire volé, et hop ! vous entamerez la discussion… et plus si affinités.

Travail *****

Waouh ! Le moins que l’on puisse dire, c’est que vous êtes inspirée aujourd’hui ! Vous séduirez votre public et vous montrerez toute l’étendue de vos compétences (et dieu sait que vous en avez). Le ciel et les planètes jouent en votre faveur, alors mettez les bouchées doubles. Et pourquoi ne pas prendre de nouvelles initiatives, par exemple ? Vous avez toutes les cartes en main et, de plus, vos efforts seront reconnus et récompensés ce jeudi. Alors go girl, go !

Bien Être ***

Un petit conseil : faites attention à votre organisme aujourd’hui. Ne vous jetez pas sur le premier fast-food que vous trouverez en chemin. Votre corps vous le ferait payer. Misez plutôt sur les fruits et les légumes frais. C’est tout aussi bon en bouche (si, si), et bien meilleur pour votre santé. Vous êtes sûre et certaine de vouloir toujours dévorer cette plaque de chocolat ? OK. Mais vous vous souviendrez de cet horoscope demain, quand un vilain bouton aura fait son apparition sur votre front.

