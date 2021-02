Horoscope du jour Gémeaux du dimanche 28 février 2021

Amour / Couple ***

À l’ouest, rien de nouveau. Les jours se suivent et se ressemblent. Les choses vont plutôt bien, mais ce n’est pas le feu d’artifice des débuts. Peu importe, vous appréciez votre routine et n’en changeriez pour rien au monde. Cependant, les natives de la fin du mois auront peut-être tendance à s’ennuyer dans leur couple et à loucher chez la voisine.

Amour / Célibataire ***

Globalement, c’est le calme plat. Peu de nouvelles têtes apparaissent dans votre vie en ce moment et cela ne vous chagrine pas vraiment. Vous profitez de cette période pour faire le point et réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Parfois, ça fait du bien de se retrouver. Cependant, une rencontre reste possible pour les natives du troisième décan ce week-end.

Loisir *****

Si vous êtes sportive, vous serez de plus en plus performantes dans votre discipline. Les techniques autrefois difficiles n’ont plus aucun secret pour vous et votre progression est fulgurante. Pour les autres, une envie de nouveauté vous pousse à découvrir des activités qui vous étaient jusqu’alors inconnues. Ce week-end est également l’occasion de visiter des lieux insolites et d’apprendre des choses extraordinaires.

Social **

Vous manquez d’entrain pour tout et vous suivez vos proches au gré de leurs envies, sans jamais manifester les vôtres. Vos amis risquent bien de vous reprocher de ne pas être force de proposition. En famille, faites un effort pour sourire sous peine d’être harcelée de SMS inquiets de vos proches se demandant ce qu’est devenue votre légendaire bonne humeur !

