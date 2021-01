Horoscope du jour Gémeaux du dimanche 24 janvier 2021

Amour / Couple **

Vous êtes préoccupée par une situation extérieure et cela pourrait vous empêcher de passer un agréable week-end avec votre partenaire, qui pourtant fera tout pour tenter de vous changer les idées mais en vain. Votre esprit est ailleurs, et malheureusement loin de votre conjoint quoi qu’il fasse. Pourtant prendre du recul pourrait vous aider à solutionner le problème…

Amour / Célibataire **

La Lune carrée à Saturne dans votre maison VI vous cause bien du soucis dans le domaine professionnel. Mais n’oubliez pas, tout vient à point à qui sait attendre ! En attendant, vous n’avez pas la tête à la recherche ou même à la rencontre de l’âme sœur. Cela vous parait d’ailleurs à l’heure actuelle assez secondaire. Pourtant la légèreté vous va si bien… Alors recoiffez votre crinière et en piste !

Travail

Bien Être

