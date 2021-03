Horoscope du jour Capricorne du vendredi 5 mars 2021

Amour / Couple ****

Une fin de semaine assez intense attend beaucoup d’entre vous. Certaines arriveront à un carrefour de leur vie. Il faut réussir à gérer cette étape dans un temps très court pour éviter à avoir à gérer des crises beaucoup plus fortes. Crises qui pourraient être potentiellement destructrices pour votre couple. La base, dans ces moments compliqués, c’est toujours de savoir parler et communiquer. Vous y arriverez.

Amour / Célibataire ****

La séduction par la parole. Charmer avec des mots. Ou une idée. Hé oui, on l’oublie tous de plus en plus avec toutes ces affiches publicitaires nous rappelant à quel point notre apparence physique est primordial dans cette société. Mais la vraie séduction passe par une séduction de l’âme. Et c’est exactement sur quoi vous devriez vous recentrer ce vendredi soir si vous ne voulez pas laisser passer une opportunité en or de rencontrer quelqu’un de bien.

Travail ****

Ce vendredi après-midi, prenez le temps de réfléchir à votre vie professionnelle. Il serait judicieux de déterminer 1 à 2 grandes priorités que vous souhaiteriez voir se réaliser pour la semaine suivante. Pas davantage! N’oubliez pas d’équilibrer aussi avec votre vie personnelle en faisant la même analyse. Laissez vous guider par cet objectif et coupez complètement les ponts avec votre travail ce week-end.

Bien Être **

Nous évoluons tous dans cette société qui valorise ceux qui dorment cinq ou six heures par nuit et semblent infatigables. Et vous, vous n’y échappez pas non plus… Vous vivez dans un environnement de performance où la fatigue est mal vue. Pour arriver à faire une vraie coupure, sachez éteindre ordinateurs et les téléphones portables qui vous forcent à être toujours connectée et disponible pour votre entourage social et professionnel.

