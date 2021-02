Horoscope du jour Capricorne du vendredi 19 février 2021

Amour / Couple ***

Attention à l’influence forte de Jupiter. Il vous poussera à faire des concessions en cette fin de semaine. On vous a mis en tête dès votre plus jeune âge, que pour faire durer votre couple, il faudra faire compromis et savoir transiger. Alors oui d’accord, accepter de manger italien alors qu’on voulait manger chinois ce n’est pas un drame. Mais ne transigez pas sur vos valeurs profondes, celle qui font que vous êtes vous.

Amour / Célibataire ***

Au lieu de partager le même point de vue sur tout, rapprochez vous d’un homme qui saura stimuler votre esprit critique. Vous allez adorer débattre avec lui de sujets aussi diverses que variés »! Demandez lui ce qu’il pense de telle ou telle situation, que ce soit dans la vie pro ou perso. Vos échanges seront tellement enrichissant que vous saurez que c’est le bon.

Travail *****

Cette fin de semaine va être très enrichissante pour vous au travail. Vous bénéficierez des conseils de vos collègues ou collaborateurs, ce qui vous permettra d’apprendre plus vite grâce à cette “association”. Il faudra continuer de vous ouvrir aux autres professionnellement, notamment pour améliorer votre adaptabilité et votre esprit entrepreneurial. Cela se révélera bénéfique pour votre carrière et vos projets professionnels.

Bien Être ***

Jupiter aura une influence positive ce vendredi. Cette planète géante influencera votre psychologie et modifiera votre biologie. L’action des hormones de stress (cortisol et adrénaline) sera diminuée et le niveau général d’inflammation de votre organisme sera amélioré. Mais il est urgent d’apprendre à gérer votre stress. N’oubliez pas que votre mode de vie a un impact direct sur votre santé.

