Horoscope du jour Capricorne du vendredi 12 février 2021

Amour / Couple ****

Vous aspirez à plus de liberté dans votre couple. Vous aimez sortir et votre conjoint est plutôt casanier. Pourquoi ne pas le laisser tranquillement se reposer à la maison et en profiter pour sortir avec des amis et vous frotter à l’ambiance festive de la nuit. Cela atténuerait vos frustrations et même si votre conjoint ne souhaite pas vous suivre sur ce programme, ne culpabilisez pas. Au contraire, vous savoir dehors sans lui pourrait attiser sa jalousie…

Amour / Célibataire ****

Ce garçon sur qui vous avez craqué est il réellement fait pour vous ? Posez vous les bonnes questions. Vous hésitez, intuitivement vous savez que peut être cela ne va pas coller et pourtant… vous êtes tentée de franchir le pas. Êtes-vous prête à faire de gros compromis pour avoir une chance que cette relation réussisse. Hésitations quand tu nous tiens ! Profitez un peu sans trop réfléchir non plus

Travail ****

Il vous tardera déjà d’être à ce soir avant même d’avoir commencé votre activité et la journée vous semblera une éternité. Heureusement en début d’après-midi un dossier qui sort un peu de l’ordinaire vous sera confié. Et votre curiosité intellectuelle sera largement sollicitée pour relever le challenge. Cela tombe à pic.

Bien Être ****

Il y a tellement longtemps que vous n’êtes pas sortie entre amis. Vous aviez préféré enfouir ce besoin par devoir conjugal mais le manque devient grandissant. Alors sortez ce soir, éclatez-vous, dansez. Vous avez besoin d’une vie sociale riche et épanouie. Rencontrer du monde, échanger, c’est votre façon à vous de vous sentir bien, vous avez besoin de créer du lien social pour vous sentir vivante.

