Horoscope du jour Capricorne du samedi 27 février 2021

Amour / Couple ****

Vous osez enfin faire passer votre message à votre partenaire. Profitez-en car la Lune permettra un dialogue fluide et constructif. Vous savez que vous avez tendance à manquer de tact donc allez-y tout en douceur. Votre compagnon saura vous écouter et vous comprendre. Libérée de vos préoccupations, vous passerez un week-end apaisant et plein de tendresse.

Amour / Célibataire ****

Vous vous intéressez beaucoup aux autres. Attention à ne pas vous éparpiller! Vous avez confiance en vous et plus rien ne vous empêche de jouer de vos charmes pour trouver l’amour. Profitez-en pour porter votre dévolu sur une seule personne. Vous saurez attirer son attention et la charmer en lui montrant votre brin de folie !

Loisir ****

Vous avez envie de prendre des risques et vous prouver que vous êtes capable de dépasser vos peurs. Vous surmontez les obstacles du passé et plus rien ne vous empêche d’avancer vers vos rêves. Vous avez raison d’être sûre de vous : les astres vous poussent à aller de l’avant et à vous dévoiler à vous-même.

Social ****

Vous donnez beaucoup d’importance à la famille et vous avez envie de leur prouver à quel point vous les aimez. Ne tombez pas dans l’extravagance et restez simple. Les astres vous soutiendront dans une démarche humble et sincère. Restez vous-même, votre famille sait combien vous êtes unique. Préférez de petites attentions quotidiennes à des excentricités peu fréquentes.

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :