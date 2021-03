Horoscope du jour Capricorne du mercredi 3 mars 2021

Amour / Couple ***

Vous pourriez vous sentir frustrée par le manque d’implication de votre partenaire. Mais votre gentillesse vous empêchera de lui faire remarquer. Ne vous laissez pas prendre par les sentiments. Affirmez-vous davantage. Vous avez tendance à mettre vos contrariétés entre parenthèses pour ménager votre conjoint. N’attendez pas d’exploser comme une cocotte-minute !

Amour / Célibataire ***

Ce milieu de semaine vous fera voir la vie en rose. Vous avez rencontré quelqu’un. Cette personne vous plait et vous passerez la journée à imaginer en long en large et en travers votre premier rendez-vous. Sauf qu’à force de vous construire une belle histoire d’amour dans vos pensées, vous pourriez idéaliser votre prétendant et vous retrouver déçue de la réalité…

Travail ***

Si vous venez d’obtenir un nouveau poste, il se pourrait que vous éprouviez quelques difficultés à trouver vos marques. Ne soyez pas trop dure avec vous-même et laissez faire le temps. Vous finirez par vous sentir comme un poisson dans l’eau !

Bien Être ***

Vous pourriez faire des petits écarts au cours de cette journée et le regretter tout de suite après. Ne culpabilisez pas. Il est bon de se faire plaisir de temps en temps. Pour une fois vous avez laissé parler votre gourmandise ? Et alors ? Vous avez le droit de vous mettre un peu de baume au cœur !

