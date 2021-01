Horoscope du jour Capricorne du mercredi 23 janvier 2021

Amour / Couple ****

Attention aux sens des mots que vous employez. Saturne vous poussera à proférer des menaces qui peuvent être dévastatrices, et il suffit d’une phrase pour détruire la confiance qui vous lie à votre partenaire ! Mais Mars vous aidera à avoir de la retenue dans vos paroles et un dialogue constructif. Tout sera rentré dans l’ordre à la fin du week-end.

Amour / Célibataire ****

Ce week-end sera plus mouvementé que le précédent. Vous recherchez la passion. Un amour à la Roméo et Juliette ! Vénus permettra tous les excès et vous allez vous amuser comme une petite folle. Vous aurez beaucoup d’énergie et d’enthousiasme. Profitez de ces instants sans culpabiliser : vous commencerez la semaine avec un grand sourire aux lèvres.

Travail

Sorry, your forecast is not ready yet. Come back later.

Bien Être

Sorry, your forecast is not ready yet. Come back later.

