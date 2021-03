Horoscope du jour Capricorne du mercredi 17 mars 2021

Amour / Couple *****

Si vous ne travaillez pas, vous aurez envie de préparer un bon petit plat à votre conjoint. Cela fait un peu cliché, mais vous serez d’humeur affectueuse et attentionnée. Et si vous travaillez, vous pourriez réserver un resto et lui faire la surprise. En tout cas, vous aurez besoin de vous retrouver tous les deux et vous aurez envie de lui dire combien vous l’aimez. Des pulsions d’amour comme cela, il faut les entretenir pour les faire rejaillir de temps en temps.

Amour / Célibataire *****

Ce matin, tout va bien. Vous vous réveillerez fraîche comme un bouton de rose, le sourire aux lèvres, l’envie de mordre à pleine dents dans la journée qui vous attend. Vous aurez envie de plaire et prendrez un soin particulier à vous apprêter. Qui sait, peut -être que vous croiserez un bel inconnu en allant acheter le pain ? Ce n’est pas la journée pour sortir débraillée, dans votre vieux survêtement bien confortable mais tellement pas seyant lol ! Vous serez de très bonne humeur et regarderez avec beaucoup d’attention tous les hommes que vous rencontrerez. A suivre…

Travail *****

Malgré la répétition de vos tâches, vous accomplirez votre travail avec bonne humeur. Cet état d’esprit, vous souhaiterez le partager avec vos collègues à travers un sourire, un mot gentil, un encouragement. Vous créerez une très bonne cohésion dans votre équipe et la journée se terminera dans la légèreté et la satisfaction du travail accompli. Il faudrait que tous les jours soient comme ce mercredi. En apesanteur ! lol

Bien Être ****

Une journée sans aucun nuage où vous aurez juste envie de profiter du moment présent et de transmettre votre sentiment de plénitude à votre entourage. Et pourquoi ne pas en profiter pour arrêter de vous ronger les ongles ou arrêter de fumer par exemple ? C’est dans des moments comme celui-là que vous pourriez prendre de nouvelles résolutions sur de vilaines habitudes dont vous n’arrivez pas à vous défaire.

