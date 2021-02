Horoscope du jour Capricorne du mercredi 17 février 2021

Amour / Couple **

Vous aurez tendance à attendre de votre conjoint qu’il compense vos carences d’estime de soi. Sauf qu’avec la meilleure volonté du monde, il ne pourra pas y parvenir… Vous pourriez même lui en vouloir et semer quelques tentions dans votre couple. Il est nécessaire que vous commenciez à ouvrir les yeux. Votre amoureux vous aime, mais il n’est pas magicien.

Amour / Célibataire **

Vous risquez de ne pas être dans votre assiette. Vous ne serez pas très bien dans votre peau. Vous n’aurez pas envie de sourire au reflet dans votre miroir. Vous sous-estimerez vos pouvoirs de séduction et vous aurez tort. Prenez confiance en vous. Mais surtout ne cherchez pas dans le regard des autres l’amour que vous refusez de vous apporter. Vous devez apprendre à vous aimez !

Travail ***

Vous pourriez avoir de gros problèmes de concentration au cours de la matinée. Ce qui vous retardera dans la réalisation de vos projets et risque de vous faire finir la semaine sur les chapeaux de roue ! Essayez de vous reprendre… Vous ne pouvez pas regarder les mouches voler et regarder les autres se démener ! Heureusement, l’après-midi s’annoncera plus raisonnée…

Bien Être ***

Il y a des jours avec et des jours sans. Même si aujourd’hui semblera être un jour sans, vous ne vous formaliserez pas et serez reconnaissante envers la vie pour tout ce qu’elle vous offre chaque jour. Vous avez un toit sur votre tête, et de la nourriture dans votre assiette. Ce n’est certainement pas le cas de tout le monde. Vous garderez ça en tête.

